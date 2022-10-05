Усім відомо, що куріння, переїдання та низький рівень фізичної активності є небезпечними для нашого здоров’я. Може через пандемію у вас з’явилися нові згубні для здоров’я щоденні звички? Якщо так, то не тільки у вас.

Дослідження, організоване у Великобританії, продемонструвало, що вміння правильно справлятися зі стресом через пандемію безпосередньо пов’язане з нашим загальним самопочуттям. Нездатність керувати стресом може вкрай негативно позначатися на фізичному самопочутті через хронічні хвороби і психічні розлади.

Саме тому надзвичайно важливо розпочати боротьбу з такими чинниками саме з визначення прикладів саморуйнівної поведінки. Розглянемо шкідливі звички, що поширилися під час пандемії, та як їх позбутися.

1. Регулярне вживання алкогольних напоїв

Під час пандемії багато людей зізнаються, що через стрес вони збільшили обсяг споживання алкоголю.

Люди здебільшого не мають нічого проти алкогольних напоїв у компанії чи на свята, і цілком зрозуміло, що з поверненням до очних контактів та відновленням соціального життя обсяг алкоголю збільшився. Проте щоденне споживання алкогольних напоїв може віщувати майбутню загрозу.

Насправді щоденне споживання алкоголю безпосередньо пов’язане з низкою проблем, на кшталт алкоголізму, серцевих захворювань, хвороб печінки та інших недуг. Спробуйте скоротити кількість вечорів із напоями й дуже скоро відчуєте себе набагато краще. Якщо ви боїтеся, що вже стали залежними, спробуйте позбутися залежності самостійно за допомогою безоплатних ресурсів, груп чи інформаційних ліній у власному населеному пункті.

2. Азартні ігри в інтернеті

Під час пандемії різко зросла кількість пошукових запитів “найкращі онлайн-казино” через закриття відповідних оффлайн установ. У виданні “Сучасна психіатрична думка” (Current Opinion in Psychiatry) опублікували результати опитування, згідно з якими під час COVID-19 третина опитаних відкрили нові рахунки в онлайн-казино, а п’ята частина почала грати онлайн.

Попри обмежені місця для ставок, під час COVID-19 гравці робили їх частіше. Кількість тих, хто робив ставки не менше 4 разів на тиждень, зросла з 23 % до 32 %.

Але якщо у вас є проблеми з азартними іграми, краще проконсультуватися зі спеціалістом. Зазвичай можна скористатися безоплатними інформаційними лініями або сайтами, у залежності від місця проживання та потреб.

3. Сон із телефоном

Телефон згубно впливає на сон не тільки випромінюваним світлом. Перевірка електронної пошти чи стрічки новин перед засинанням, або відразу після прокидання, також сприяє моральному виснаженню та розвитку почуття тривоги.

Це, насамперед, стосується “думскролінгу“, коли ви активно читаєте в інтернеті негативні новини, на кшталт інформації про політичні заворушення або трагічні події.

Візьміть за правило заряджати мобільні пристрої за межами кімнати, де спите, а замість щоденного читання новин перед сном та після пробудження, краще поміркуйте над тим, що зробили вдень, або планами на майбутнє.

4. Відмова від сніданку

Саме сніданок заряджає ваше тіло пальним, що налаштовує вас на позитив уранці. Крім того, спеціалісти визначили, що сніданок нормалізує рівень цукру в крові, завдяки чому ваш мозок працює активніше, у порівнянні з тими, хто відмовляється від сніданку.

Найкращі результати дає сніданок, який містить білки, складні вуглеводи, корисні жири та клітковину.

А якщо ви по-справжньому хочете добре почуватися, додайте до раціону елементи середземноморської дієти, що подовжує життя та знижує небезпеку розвитку сердечних та онкологічних захворювань, хвороб Паркінсона та Альцгеймера.

5. Забагато кави

Ніщо не заряджає так зранку, як філіжанка кави, правда? Та чи зупиняєтеся ви на цьому, чи продовжуєте пити напої на кофеїновій основі аж до заходу сонця? Така практика може стати причиною численних проблем, разом із розвитком тривожності, захворювань шлунково-кишкового тракту, зависоким ритмом серцебиття, перевтоми після закінчення ефекту кофеїну, частого сечовиділенням та безсоння.

Авжеж, кофеїн має низку переваг, на кшталт покращення настрою та метаболізму, чи відчуття енергійності. Але покращення – не завжди добре.

Спеціалісти Управління продовольства та медикаментів США попереджають, що безпечною щоденною нормою для дорослої людини є 400 мг кофеїну (4 чи 5 філіжанок кави).

Заряджати себе енергією ліпше через фізичні вправи, регулярний достатній сон, пиття достатнього обсягу води та споживання страв із цілого зерна, овочів, горіхів та безпечних для здоров’я олій.

6. Постійне замовляння їжі додому

Авжеж, іноді це дуже допомагає в екстрених випадках, але постійне користування такими послугами може суттєво позначитися на вашому здоров’ї.

Насправді не важливо, звідки їжа (закладу швидкого харчування чи елітного ресторану), під час приготування їжі людина витрачає 200 ккал, яких ви не витратите, якщо замовите вже готові страви. На додачу, ви отримуєте додаткові насичені жири, холестерин та сіль.

7. Довготривалі періоди низької фізичної активності, або її брак взагалі

Під час пандемії ваша фізична активність обмежена маршрутом від ліжка, через стіл до канапи і знову до ліжка – себто ви недостатньо рухалися впродовж 2 років.

Це, на жаль, провокує серцево-судинні захворювання, гіпертонію, ожиріння та онкологічні захворювання. Через малорухливий спосіб життя люди раніше помирають, навіть ті, хто часто робить фізичні вправи.

Авжеж, дуже важко не сидіти впродовж дня, проте не варто нехтувати рекомендацією щодо прогулянок кожні 30 хвилин. Встаньте та прогуляйтеся навколо будинку, або пограйте в активні (відео) ігри. Ваші тіло, мозок та канапа за це подякують.

Не обмежуйтеся круасанами, бутербродами та спагеті, які так легко приготувати вдома. Підготуйте для себе меню на тиждень із великою кількістю свіжих продуктів, і завжди майте вдома такі свіжі продукти, як фрукти, овочі, нежирне м’ясо та поживні крупи.

Наостанок

Найкращий спосіб засвоїти нову звичку – створити план для її запровадження. Спробуйте переконати себе, що вам буде не важко її засвоїти й дотримуватися щодня (на кшталт фізичних вправ або самостійного приготування їжі вдома). У такому випадку, частий прояв звички допоможе її автоматизувати.

Як казав Спок: “Живіть довго і процвітайте”.