Як відключити дзвінки з незнайомих номерів – інструкція

Як відключити дзвінки від невідомих номерів на телефоні, щоб вас не турбували незнайомці. Про це розповідає NNS.

Дзвінки від незнайомих номерів часто не віщують нічого хорошого. Нерідко такі виклики надходять від спамерів або шахраїв. Якщо ви рідко отримуєте дзвінки від незнайомців, то можна відключити звук на таких дзвінках або повністю заблокувати їх. Особливо корисними будуть такі налаштування на телефонах дітей і літніх рідних, щоб захистити їх від шахраїв.

Як відключити звук дзвінка від незнайомих номерів

Більшість телефонів дозволяють відключити звук дзвінка від незнайомих номерів. Якщо вам подзвонить номер, якого немає в списку контактів, то дзвінок відобразиться на екрані, але звук і вібрація будуть відключені. Якщо не брати трубку, то дзвінок буде вважатися пропущеним і при необхідності можна буде передзвонити.

Щоб відключити звук дзвінка незнайомого номера, потрібно налаштувати на телефоні режим “Не турбувати”. У більшості телефонів він знаходиться в розділі “Налаштування” – “Звук”.

Режим “Не турбувати” можна включити і вимкнути в будь-який момент. Якщо його вимкнути, то дзвінки від незнайомців знову будуть супроводжуватися звуком.

В налаштуваннях режиму можна вибрати, які дзвінки будуть блокуватися – від незнайомих контактів або від усіх абонентів. Деякі телефони дозволяють вибрати винятки – наприклад, включати звук дзвінка, якщо людина дзвонить кілька разів.

В полі “Графік” можна вказати, в які дні тижня вмикати режим”не турбувати”. Наприклад, можна налаштувати графік таким чином, щоб дзвінки від незнайомців приймалися в будні дні і відключалися у вихідні.

Як повністю відключити дзвінки з незнайомих номерів

Є кілька способів повністю заблокувати дзвінки від номерів, яких немає в списку ваших контактів. Однак на “айфонах” ці способи не спрацюють – ці смартфони не можуть блокувати дзвінки від незнайомців. Власники телефонів від Apple можуть відключити звук на таких дзвінках за інструкцією вище.

Встановіть додаток для блокування викликів від незнайомих контактів, наприклад, “Не дзвони мені“, “Чорний список“; “Блокувальник дзвінків“.

Зайдіть в свої контакти (символ зеленої або синьої трубки на екрані), потім перейдіть в “Чорний список”, “Блокування номерів” або “Блокування викликів” (в залежності від телефону назви можуть бути різні). У пункті “блокування викликів” увімкніть функцію “Блокувати виклики від незнайомих номерів”.

Джерело: УНІАН

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