4 перевірені способи видалення подряпин на смартфоні

Мало хто може користуватися телефоном настільки акуратно, щоб не пошкодити його поверхню. Деякі примудряються часто розбивати скло і міняти. Для видалення подряпин на смартфоні існує 4 ефективних перевірених способи

Потертості на улюбленому гаджеті здатні зіпсувати наш настрій. Навіть використання чохлів та захисних покриттів не завжди може вберегти тонке скло телефону від подряпин. У багатьох випадках у нагоді стануть підручні засоби, які є у кожному будинку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Присипка чи сода

Сухий порошок може лише погіршити проблему. Вам потрібно змішати його з невеликою кількістю води – до однорідної маси. Насипте вологу соду або присипку на екран мобільного телефону або планшета, після чого розітріть пальцями протягом декількох хвилин. Потім витріть скло мокрою ганчіркою.

Зубна паста

Зубну пасту слід використовувати аналогічним способом. Зверніть увагу, що вона не повинна бути гелевою. Нанесіть трохи засобу на марлю та екран смартфона, втирайте протягом п’яти хвилин. Потім пасту треба прибрати вологою серветкою.

Рослинна олія

Позбавити смартфон від дрібних подряпин може рідка рослинна олія. Ви можете використовувати оливкову, кунжутну, кукурудзяну або соняшникову. Достатньо однієї краплі, яку спочатку потрібно нанести на палець, а потім на скло.

Автополіроль

Автополіроль продається у вільному доступі в магазинах автоаксесуарів та автозапчастин. Його ефективність можна порівняти із засобом Displex та пасті ДОІ, які також використовуються для боротьби з подряпинами на телефоні.

Нанесіть трохи поліролю на екран смартфона, а потім натріть спеціальною серветкою. П’ять хвилин – і оновлений девайс порадує своїм виглядом!

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