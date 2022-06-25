Як легко та швидко позбутися колорадських жуків на картоплі

Городники, які вирощують картоплю, знають, що поява колорадських жуків згубна для посадок культури.

З цієї причини необхідно якнайшвидше позбутися шкідників на грядках, пише belnovosti, передає NNS.

Окрім правил агротехніки та сівозміни, є ще кілька способів, завдяки яким бульби картоплі будуть цілими.

Як позбутися колорадських жуків на картоплі

Жуків, що з’явилися, слід зібрати вручну. Спростити процес рекомендується за допомогою приманки. Для цього треба вкопати банку із сирими часточками картоплі. Шийка тари має виступати трохи над землею. Шкідники самі приповзуть до ласощів.

Щоб зібрані колорадські жуки швидко гинули, досвідчені дачники рекомендують кинути їх у сольовий розчин або суміш води і гасу.

Вчасно слід забирати бур’яни. За пару тижнів до збирання врожаю можна обрізати все бадилля.

При осінньому або весняному перекопуванні добре допомагає внесення в ґрунт суперфосфату. На одну сотку потрібно брати кілограм засобу.

Крім цього, картоплю можна висаджувати раніше. Вибираючи обов’язково здорові та пророщені бульби.

При посадці овочів треба засипати в лунку по 100 грамів деревної золи.

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