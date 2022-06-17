6 отруйних рослин, які можуть причаїтися на вашому городі (фото)

Не все, що може вирости на городі, буває корисним. Розповідаємо про 6 отруйних рослин – симпатичних на вигляд, але жахливих зсередини.

Про це NNS дізнався з повідомлення ukr.media.

Борщівник

Краще позбутися від такого дачного жителя. Після необережного спілкування з цією шкідливою рослиною на шкірі можуть з’явитися опіки через фуранокумарін, що міститься в ньому. Якщо укрити від сонячного світла місце, що вступило в контакт з рослиною, можна уникнути некрасивих і хворобливих пухирів, але борщівник з ділянки все-таки краще викорчувати.

Бузина

Це прекрасна рослина з чорними ягодами, з яких виходять чудові пиріжки. Але бузина буває трьох видів, і два з них — отруйні: бузина звичайна (з червоними ягодами) і бузина трав’яниста. В їх ягодах містяться ціаноглікозиди, небезпечні у великій концентрації. Зазвичай ягоди бузини їдять діти, сплутавши їх з їстівними.

Ревінь

“Та що ви говорите?”- вигукнуть багато садівників і демонстративно візьмуться хрустіти ревенем. Так хрустите, тільки листя не жуйте — там щавлева кислота у величезній концентрації. Ну і корінці ревеню не чіпайте — ціаністого калію там немає, але шкідливі солі знайдуться. Діарея і блювота забезпечені.

Рицина

Так, та сама, звичайна — красива декоративна рослина. Але ось ми прикрашали і облагороджували ділянки і раптом вирішили спробувати насіння. Не потрібно цього робити — рицин, що міститься в рицині, небезпечний для здоров’я (і для життя).

Жовтець

Яскраво-жовті квіти жовтця зазвичай ростуть в сирих місцях, але можуть з’явиться і на дачній ділянці. І краще не шкодувати «ці красиві квіточки», а безжально їх скосити. Сік жовтця, що містить протоанемонін, обпікає шкіру, а при попаданні на слизову оболонку ока викликає набряк і тимчасову сліпоту.

Аконіт

Гарна квітка, але вкрай небезпечна: у всіх її частинах міститься алкалоїд аконітин, його смертельна доза для людини — 3 міліграми, а антидоту від нього не існує. У Киргизії, де аконіт поширений сильніше, чомусь існує думка, що коренем, самою отруйною частиною цієї рослини, можна лікувати хвороби, і близько 20 осіб на рік потрапляє в реанімацію з отруєнням. Врятувати вдається не всіх, а ті, хто вижив, описують отруєння аконітом так: серце немов відірвалося і вільно оберталося в грудях. Моторошні спазми і болі. Агонія.

Посадивши аконіт на ділянці, обов’язково попередьте домашніх, що його квіти краще не нюхати. Під час роботи з рослиною у жодному разі не тріть очі, а після ретельно вимийте руки.

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