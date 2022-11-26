Інструкція з виживання, яку надав волонтер, викладач “Києво-Могилянської академії”, інструктор зі стрільби і блогер Jonathan Zatvarski, допоможе кожному українцю при блекауті.

Про те, як вижити у складних умовах, Jonathan Zatvarski розповів у Фейсбуці, передає NNS.

Далі — текст автора:

На жаль, навіть після 9 місяців повномасштабної війни, люди досі не можуть навчитись мислити на майбутнє, прогнозувати та вкладати гроші в потрібні речі для забезпечення життєдіяльності, виживання чи банально комфорту. Спойлер: якщо ви задумуєтесь про те, що десь треба взяти воду коли її відключили — ви вже про*рали всі полімери.

Підводочка:

Кінець лютого, екіпаж “Джмелик” літає по місту в режимі “турбо” ледь встигаючи заправлятись, ми їздимо зі зброєю і в броні, бо ситуація непевна і прилетіти може досить неочікувано, враховуючи, що ми їздили на край контрольованої території. Час від часу на блокпостах ловлю погляди бійців ТРО на своєму броніку в стилі “От єті вот валаньтори в Lowaх і модній спорязі”. Тільки момент в тому, що мій бронік — це не “намучена” гуманітарка, а куплений завчасно бронік.

Був серпень, була чуєчка що треба оновити бронекомплект (не те що б нагально, у мене був мій комплект ще виробництва Легіону 810), але тим не менше, викраяв бюджет співставний з поїздкою на море чи лижі і придбав М3Pro від Балістика. Більш того, бронік ж не для красоти, його треба притерти на собі, тому наша група “Слабоуміє і отвага” ще й пробігла в броні “Нью-Йоркський марафон який ніхто не хоче бігти” на дистанцію в 15 км з бойовими плитами.

Економічна наука виходить з позиції, що кожна людина раціональна і робить максимально вигідно для себе та тверезо оцінює свої дії та максимізує користь. Як маркетолог можу сказати, що економічна наука серйозно помиляється, бо людина взагалі не раціональна, імпульсивна і часто вигоди тут і зараз їй привабливіші за вигоду у майбутньому.

Теперішні масові відключення для цивільного населення, на жаль, все ж стали такою ж неочікуваною несподіванкою як і зима для комунальників багато років підряд до початку повномасштабного вторгнення. Люди скопичуються в черги на заправках (нахіба, якщо палива є на кожного?), стоять біля бюветів, в паніці набирають воду для технічних потреб, думають як розігрівати їжу, митись і задовольняти інші побутові потреби, бо ж “ну хто б міг подумати, що буде ось так?”

Погоджуюсь, якщо мова йде про Старлінк чи генератор — поставити таку балалайку в багатоквартирній свічці десь в зоні “неможливо” і “дорого”, купувати Екофлоу, Бандера павер і т.д. теж покупка не для кожного, але от інші базові потреби можна реально закрити без суттєвих капіталовкладень.

Інтернет:

Оптимально завести оптику, якщо ваш провайдер має упси на своєму обладнанні (це недешеве задоволення) — це дасть вам інтернет при стабілізаційних відключеннях і дозволить пережити гепи в 4 години, при блекауті не поможе.

Другий варіант: 4G роутер з підсилюючою антеною. Ціна питання десь 3к (3 тисячі грн — ред.) за все, монтується елементарно, але далі вже рулетка: за містом буде тягнути добре, в місті через навалу абонентів і навантаження на вишки буде тягнути на соплях або не працювати. Станом на зараз, при найтриваліших відключеннях, 4G антена дозволяла читати телеграм (без фото і відео) та часто давала достатній трафік для телеграм дзвінка. ФБ наприклад не працював.

Їжа:

1) Треба купувати банально туристичну камфорку з газовими цанговими балонами. Монтаж конструкції — 30 секунд, експлуатація ненапряжна, вода нагрівається за хвилин 4-5, балона вистачає на 6-8 годин — це при ціні балона в районі 100 грн. Камфорка + балони загальною сумою на 1000 грн дозволить вам без особливого дискомфорту прожити місяць.

2) Вода. Запастись питною водою — хоча б декілька 18.9 літрових бутлів + декілька 6 літрових закриє вашу потребу в питті та приготуванні. Десь в загашнику пета мінералки і пета умовної коли буде в нагоді + технічна вода, хоча б літрів 30-40 + якась миска. В мисці можна мити руки 2-3 рази після того ж туалету, після чого потоком води у вигляді 2-3 літрів злити нормально в унітазі, що дозволить раціоналізувати витрати води.

3) Їжа. Тут вибір широкий, але супчики, мівінка, ковбаски типу Кабаносів\Дмитрук, сухої ковбаси, печеньки, вафлі + консерви типу тунця, шпротів і т.д. стануть вашими друзями при невисокій ціні. Снікерси, чіпси та всякі цукерки — це звісно класно в цивільному житті, але коли ти півдня не їв, тобі захочеться чогось суттєвішого, тому запасся наборами від ЇDLO — ціна з розрахунку на один прийом їжі дешевший ніж будь яка доставка їжі, яка при блекауті працювати не буде, при цьому можна буде поїсти чогось гарячого і головне — суттєвого, а не підножний корм. Якщо є час та натхнення — пара сухпаїв типу MRE чи енергетичних галет NRG стануть теж в нагоді — для їх застосування не потрібно вогню.

Світло:

Тут кожен обирає що краще, але починаючи від невеликих USBшних діодних вставочок і закінчуючи повноцінними лампами на USB портах можна забезпечити адекватний побут. Протягом 2 років я назбирав собі 5 паверів на 10 000 mah + недавно приїхали два у форматі King Size на 36 000 mah — цього запасу із надлишком станом на зараз достатньо для перебування вдома.

1 павер живить лампу біля ліжка і освітлює кімнату

1 живить 4G роутер

1 на роботу

1 на роботу дівчині

1 на зарядку пристроїв після роботи

+ 2 великих тримаються під вай фай, коли відключать оптику і аварійні ситуації.

Оптимально, звісно ще докупити або бандера павер або просто павербанк на 65W — це дозволить заряджати ноутбуки, але це вже значні видатки.

Лампи і ліхтарі: тут кожен обирає сам, але зазвичай у мене мінімум налобник на шапці, брелок Nitecore на ключах (як аварійний резерв) і невеликий ліхтарик за 250 грн в кишені + аварійні джерела світла в авто та по дому, щоб при настанні неочікуваного виключення, не забитись і швидко освітити свій шлях. По хаті, в принципі можна ходити з налобником — руки вільні, важить пару грам, достатньо світла для всіх основних операцій.

Свічки, сірники, запальнички — краще мати запас в декільканадцять штук — і романтика, і можливість зекономити павери.

Лампа-жолудь як на фото — прекрасна річ, чіпляєте на лампу і маєте повністю освітлену кімнату так, що можна читати. Тримає 6 годин, що є дуже комфортним рішенням.

Аварійний зв’язок:

В середині лютого їх вимели з полиць, але зараз є 100500 аналогів — аварійне радіо. По суті, мультифункціональна річ, бо і радіо, і Блютуз колонка, і сонячна панелька, і павер банк, і динамо машинка. Так, крутити будете вкрай довго, але коли у вас не буде нічого, як мінімум підзарядити телефон на пару % або послухати радіо зможете. Як мінімум інформативно мовить радіо від Суспільного без “все буде добре” Вакарчука і реклами антигеморойних свічок.

Рація — якщо вмієте нею користуватись і знаєте з ким будете спілкуватись. В місті вони тягнуть не сильно добре, оскільки міська забудова перебиває їх.

Чиста дупця:

Подобається вам чи не подобається, але люди пахнуть, особливо якщо пітніють в термусі, коли піднімаються по нескінченних сходах на свої десяті-двадцяті поверхи. Та й ходити липким якось не дуже приємно.

Саме для таких випадків є губки Estem Official — заливаєте пару столових ложок води і робите “купці-дупці” всього тіла. Так, це не те саме що повноцінний душ, але на 95% ви станете свіжіші і вам стане комфортніше.

Аптечка:

Руки ми миємо сяк-так, їжа може псуватись — сорбенти та інші засоби при розладах травлення мастхев. Також, не забувайте що аптеки працювати швидше за все не зможуть, тому резерв ліків на 2 тижні ваших персональних має бути у вас.

Базовий ж набір аптечки — варто мати тим, хто вміє цим користуватись, бо:

треба вміти застосовувати,

знати що туди класти, щоб не втюхали непрацююче китайське лайно.

Резюме:

Ваш комфорт і ваша безпека — це цілком ваша відповідальність і тільки від вас буде залежати як саме ви перенесете на собі всі наслідки обстрілів. Були люди, які казали про зброю, спорядження, медкурси і аптечки, вогнегасники, фізичну підготовку — ці люди зараз або воюють або допомагають армії і готові до відключень. Були ж ті, які інвестували свій час і кошти в нову техніку, відпочинки і зараз або обмежені в коштах або в лихорадці скуповують все по ціні х10.

Ключове що вам треба розуміти: гроші це ресурс, який дає можливості, але при цьому самі по собі не дають користі. Не вірите? В наступні відключення обкладіться пачками гривень та доларів, токенами з криптою і розрядженим телефоном із 6 сумою на рахунку в Приваті\Моно. Стало легше? Отож бо.

Вкладайте свої кошти правильно, плануйте своє майбутнє і пам’ятайте — весь цей пост це про можливості забезпечення базових потреб населення. Бо звалити з країни звісно можна, можна забити і постити фоточки з Балі, джакузі в Європі чи жопку на пляжі, але…

Цивільне населення — це тил нашої армії. Ми забезпечуємо функціонування підприємств, крутимо економіку, сплачуємо податки, виробляємо та дістаємо обладнання для армії, піклуємось про поранених і донатимо на ЗСУ.

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