Як зберегти їжу, коли відключають світло – поради фахівців

Як зберегти їжу безпечною для вживання під час вимкнення електроенергії? Без світла продукти за кілька годин у холодильнику та морозильній камері можуть зіпсуватися, чим спровокують харчове отруєння.

Одна з неприємних загроз під час відключення світла — можуть швидко зіпсуватися всі продукти. Скільки можна тримати їжу у непрацюючому холодильнику, яка температура є задовільною для заморожених продуктів та як зберегти їх максимально довго? Відповідь дають товарознавці Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ, передає NNS з посиланням на “20 хвилин“.

Щоб зберегти їжу, слід дотримуватись кількох порад

Підготуватися до надзвичайної ситуації, для чого потрібно заморозити контейнери з водою, щоб мати змогу зберегти температуру їжі біля 4 °С або нижче, якщо доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості слід придбати сухий лід або блоковий лід. Якщо електроенергію відключили, то дверцята холодильника та морозильної камери потрібно тримати закритими. У холодильнику та морозильній камері має бути безпечна температура: у холодильнику – 4°С або нижче, у морозильній камері – 0 °С або нижче. При таких умовах продукти залишаються безпечними до чотирьох годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 години у напівпорожній морозилці. При відключенні електроенергії більше 4-х годин лід слід помістити до продуктів у холодильник.

Необхідно перевіряти температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду, однак не можна постійно відчиняти дверцята, перевіряючи температуру всередині, бо таким чином лише пришвидшується процес псування продуктів, які там зберігаються.Після відключення електроенергії можна вживати продукти, якщо температура в морозильній камері залишається на мінімальній позначці -9 °C.

Слід врахувати, що чим більша кількість заморожених продуктів, тим краще, бо повітря між ними нагрівається повільніше. Це корисніше і з точки зору споживання енергії. У випадку, якщо мала кількість їжі, пропонується заповнити вільний простір акумуляторами холоду, завдяки чому можна зекономите електроенергію і споживач вже буде підготовленим до відключення електроенергії.

Крім холодильника

Окрім холодильника товарознавці рекомендують й інші методи зберігання продуктів:

1) погріб/підвал: «кімнати» під землею прогріваються дуже повільно;

2) криниця: працює, як і погріб. Продукти, герметично упаковані для захисту їх від води, помістити у відро, яке має бути на 2⁄3 у воді, опустити вниз;

3) саморобний міні льох з бочки: потрібно викопати яму у формі бочки, в неї помістити бочку. Після кожного відкриття/закопування її краще прикопати для збереження низьких температур.

Певні продукти можна зберігати без холодильника. Процес зберігання залежить від особливостей продукту.

Овочі і фрукти. Їх можна зберігати взагалі без додаткового підхолодження. Важливо, щоб місце було темним і прохолодним. На картоплю не мають потрапляти промені сонця, інакше вона почне зеленіти.

Морква з буряком добре зберігаються в ящиках із піском і в пакетах. Огірки, помідори, перець, капусту можна заквасити або законсервувати.

З фруктів і ягід, які не встигли швидко з’їсти, можна зробити джем, варення, цукати. Їх також можна законсервувати або зварити компот.

М’ясо та риба. За мінусової температури продукти добре зберігаються прямо надворі. Але потрібно подбати, щоб до них не дісталися тварини. Як варіант, м’ясо або рибу можна скласти у велику каструлю з кришкою й поставити в недоступному місці.

Інший варіант для зберігання продуктів — консерви. За правильних умов приготування вони можуть зберігатись у погребі до трьох років. Можна перекласти шматки м’яса або рибу у банки, каструлі, добре пересипаючи сіллю. З цією ж метою можна використати і розчин з 10 столових ложок солі на 500 мл холодної води.

Молочна продукція. Щоб подовжити термін придатності молока, його потрібно закип’ятити, додавши на 3 л ½ чайну ложку соди, після чого розлити в сухі чисті банки. Сир і сметана, розкладені по скляних банках, поміщуються у холодну воду. Масло, обгорнуте у пергамент, кладеться в ємність і заливається підсоленою холодною водою. Далі всі молочні продукти можна виставити на вулицю або спустити в підвал/погріб.

Перевірити на безпечність

Якщо продукти встигли розморозитись, фахівці рекомендують перевірити їх безпечність. Для цього не можна пробувати їжу на смак, а при виникненні сумнівів її слід викинути.

— Під час вимкнення електроенергії продукти у холодильнику та морозильній камері можуть зіпсуватися і стати небезпечними для вживання, — розповідає Алла Тернова, завідувач кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ. — В обов’язковому порядку потрібно викинути з холодильника продукти, що швидко псуються (м’ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, молочні продукти та їх залишки) через чотири години без електроенергії або джерела холоду, а також будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.

Безпечно можна повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали чи мають температуру 4 °С або нижче.

Сирі продукти з морозильної камери, які вже розморозились, не можна заморожувати ще раз —збільшиться кількість бактерій і продукт швидше зіпсується та втратить свій вигляд і консистенцію. Якщо заморожений продукт буде приготовлений відразу після розморожування, то у такому вигляді (приготованому) його можна заморозити ще раз, головне, щоб це відбулося швидко.

Викиньте їжу, якщо температура вище 4°С. Це можна перевірити за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.