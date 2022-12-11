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Як вберегти очі під під час відключень світла

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вберегти очі

Як вберегти очі під під час відключень світла? Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала правила, яких варто дотримуватися.

Про це йдеться на сторінці НСЗУ у Facebook, передає НСН.

Так, під час роботи з комп’ютером потрібно уникати цілковитої темряви, а світла від одного монітору недостатньо для очей. Тож варто подбати про правильне альтернативне освітлення.

Лампи й ліхтарі краще обирати такі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором, адже найбільш комфортне світло для очей, бо воно імітує денне освітлення.

«Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку», радять в НСЗУ.

Також у службі зазначають, що світло ліхтарів чи ламп у жодному разі не має сильно світити в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.

Як вберегти очі під під час відключень світла

За можливості варто замінити свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи, бо мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту й втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.

Також необхідно уникати кольорового освітлення, зокрема синього освітлення від декоративних світильників, гірлянд тощо. Таке світло неприродне і небезпечне для здоров’я очей.

«Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями», йдеться у повідомленні.

Щогодини варто робити п’ятихвилинну перерву від пристроїв. У цей час краще виконати вправи для очей: подивитися вгору, вниз, у різні сторони, а також частіше дивитися вдалину. Це допоможе очам розслабитися.

«Зверніться до свого сімейного лікаря, якщо турбує зір. За необхідності він направить до офтальмолога», зазначають у службі.

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