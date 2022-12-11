Як вберегти очі під під час відключень світла? Національна служба здоров’я України (НСЗУ) опублікувала правила, яких варто дотримуватися.

Про це йдеться на сторінці НСЗУ у Facebook, передає НСН.

Так, під час роботи з комп’ютером потрібно уникати цілковитої темряви, а світла від одного монітору недостатньо для очей. Тож варто подбати про правильне альтернативне освітлення.

Лампи й ліхтарі краще обирати такі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором, адже найбільш комфортне світло для очей, бо воно імітує денне освітлення.

«Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку», радять в НСЗУ.

Також у службі зазначають, що світло ліхтарів чи ламп у жодному разі не має сильно світити в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.

За можливості варто замінити свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи, бо мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту й втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.

Також необхідно уникати кольорового освітлення, зокрема синього освітлення від декоративних світильників, гірлянд тощо. Таке світло неприродне і небезпечне для здоров’я очей.

«Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями», йдеться у повідомленні.

Щогодини варто робити п’ятихвилинну перерву від пристроїв. У цей час краще виконати вправи для очей: подивитися вгору, вниз, у різні сторони, а також частіше дивитися вдалину. Це допоможе очам розслабитися.