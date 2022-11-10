Як додати українську мову на комп’ютер і змінити мову інтерфейсу Windows 10 та Windows 7. NNS надає покрокову інструкцію.

Мовні налаштування Windows 10 поділяються на дві категорії:

Додати мову для створення та редагування документів не складає труднощів. Це можна зробити в будь-якій версії операційної системи.

З перекладом інтерфейсу українською — ситуація складніша. Для одномовної версії завдання вирішується шляхом перевстановлення операційної системи. На початковому етапі інсталяції необхідно вибрати мову. Для мультимовної Windows перевстановлення не потрібне, потрібно лише трохи почаклувати над налаштуваннями.

Як змінити мову інтерфейсу Windows 10

Багатомовна «Десятка» хороша тим, що зміна мови системних написів прив’язана до облікових записів. Це зручно для комп’ютерів, на яких працюють користувачі з різними мовними уподобаннями. Для зміни налаштувань потрібно лише заходити до облікового запису з правами адміністратора. Розбираємось, як зробити на комп’ютері під Віндовсом українську мову системною, як поставити її на перше місце, включивши в інтерфейс операційної системи.

Крок 1

Якщо раптом у вас не встановлена українська клавіатура — почніть з цього. Технологію додавання на ПК описано у третьому розділі статті.

Крок 2

Готуємося до завантаження мовного пакета з українською.

Клацаємо: «Пуск» — «Параметри».

Переходимо на папку «Час та мова».

Вибираємо зліва «Мова» чи «Регіон й мова» (залежить від версії «десятки»). Скролимо вниз праву частину вікна та знаходимо українську. Клацаємо по неї та активуємо невелике меню.

Заходимо до «Параметри».

Крок 3

Тиснемо по кнопці отримання мовного пакета. Поки Windows його встановлює, нічого не чіпаємо. Потрібно дати їй завершити процес. Зависання операційної системи на етапі завантаження доповнень може стати причиною неможливості його інсталяції.

Крок 4

Після завершення інсталяції доповнень повертаємось у попереднє віконце. Відкриваємо меню мов інтерфейсу та обираємо українську. Після перезавантаження Windows стане україномовною.

Випадки із застарілими ОС

У Windows 7 зробити це складніше. Потрібно завантажувати мовний пакет вручну, встановлювати його, а потім підключати через панель управління. Цей інструмент також знадобиться у разі застарілої версії Windows 10. Йдеться про модифікації ОС, що вийшли до травня 2020 року. Розбираємося, як встановити українську мову на застарілій Windows 10. Алгоритм наступний:

відкриваємо «Панель управління»;

заходимо в папку «Мова»;

клацаємо на додавання мови;

обираємо у переліку українську та тиснемо «Додати»;

клацаємо «Параметри»;

завантажуємо та встановлюємо мовний пакет;

повертаємося до папки «Мови», натискаємо на опції поряд з українською та робимо її основною;

перезавантажуємо комп’ютер і насолоджуємося результатом.

Як додати українську мову на комп’ютер

Без української нині нікуди. Освіта в країні від дитсадків до інститутів йде державною мовою. З документообігом така сама історія. Тому питання, як додати українську мову на свій комп’ютер, завжди актуальне. Зробити це можна в кілька клаців.

Крок 1

Клацаємо мишею по мові в системному треї та переходимо в налаштування.

Крок 2

Тиснемо на додавання мови. З’являється довгий список більшості мов, які використовуються у наш час.

У рядку пошуку пишемо «укр».

Крок 3

Обираємо «українську». Тиснемо «Далі». У наступному вікні є два параметри: перший для інсталяції мовного пакета, а другий для інтеграції мови до інтерфейсу операційної системи. Якщо українська потрібна лише для використання при роботі з документами — залиште чек бокси порожніми. За такого вибору інтерфейс не зміниться.

Якщо хочете перекласти інтерфейс українською — активуйте обидва чек бокси. Варіант за замовчуванням, що передбачає встановлення локалізації без нових літер в інтерфейсі, не дуже логічний, оскільки українські символи в текстових редакторах з’являться і без цього. Для використання української у документах достатньо додати її без жодних галочок. Після цього навіть перезавантаження не потрібне. Windows встановить українську мову на ПК як належить, без жодних зволікань.

Можете перевірити перемикання алфавітів швидкими клавішами та вибрати інше поєднання. Для зміни в комбінації віконці мовних налаштувань, яке відкривається одразу після натискання відповідної кнопки в треї Windows, клацніть по значку клавіші. Клацніть на посилання з поєднанням клавіш. Відкриється невелике віконце, внизу якого буде кнопка зміни мови.

Після цього можна віддати перевагу замість діагонально розташованих Alt і Shift — розташованим паралельно Ctrl і Shift. Багатьом користувачам зручніше перемикати мову двома крайніми клавішами.

Українізована клавіатура — це нові символи:

Трохи незручно набирати велику «ґ». Для цього затискаємо не пущених в дію пару кнопок, призначену для зміни алфавітів, у правій частині клавіатури та давимо пальцем «г». Тобто це може бути, наприклад, Alt+Shift+р. Всі літери у вашому розпорядженні, як тільки додасте на комп’ютер українську мову.

Джерело: moyo.ua