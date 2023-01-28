Прибирання у ванній кімнаті: як і чим почистити пральну машину від осаду, який може стати причиною появи цвілі, грибка і неприємного запаху.

Щоб не використовувати для миття машинки дорогі засоби побутової хімії, варто скористатися більш натуральними та недорогими варіантами, пише НСН.

Достатньо застосувати натуральні засоби, які вже є у вас вдома. Потрібно відміряти їх однією чашкою і додати в машинку, щоб ваша пралка залишалася чистою і могла краще справлятися зі своїм головним завданням.

Чим і як почистити пральну машину

Оцет 6% або 9%. Влийте в чашку, а потім у порожній барабан. Запустіть цикл прання та очищення барабана. Якщо такого режиму немає, то просто увімкніть будь-який, виставивши температуру щонайменше 60 градусів і щонайменше 1 години часу.

У такий же спосіб машинку можна почистити харчовою содою. До барабану машини насипте 1 склянку соди, додайте кілька крапель ефірної олії на вибір (чебрець, орегано, лаванда, гвоздика, шавлія). Виберіть найдовший режим прання з теплою температурою води і запускайте.

Також можна скористатися лимонною кислотою: 150 г порошку розведіть у 1 л води та відміряйте 1 чашку даного розчину.

У такий самий спосіб машинку можна почистити та продезінфікувати перекисом водню 3%. І звичайною сіллю.

Декілька порад, щоб цвіль не з’являлася знову

Кожного разу після прання протирайте барабан, ущільнювач, всі гумові деталі.

Дверцята машинки після прання потримайте відкритими, щоб барабан провітрювався.

Не залишайте вологу білизну в машинці, зразу виймайте її.

Не зловживайте кондиціонером. Вмикайте режим додаткового ополіскування, коли використовуєте кондиціонер.

Щомісяця запускайте «порожнє» прання в режимі кип’ятіння. Раз на пів року чистіть машинку лимонною кислотою або оцтовим розчином.

Джерело

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