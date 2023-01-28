Прибирання у ванній кімнаті: як і чим почистити пральну машину від осаду, який може стати причиною появи цвілі, грибка і неприємного запаху.
Щоб не використовувати для миття машинки дорогі засоби побутової хімії, варто скористатися більш натуральними та недорогими варіантами, пише НСН.
Достатньо застосувати натуральні засоби, які вже є у вас вдома. Потрібно відміряти їх однією чашкою і додати в машинку, щоб ваша пралка залишалася чистою і могла краще справлятися зі своїм головним завданням.
Чим і як почистити пральну машину
Оцет 6% або 9%. Влийте в чашку, а потім у порожній барабан. Запустіть цикл прання та очищення барабана. Якщо такого режиму немає, то просто увімкніть будь-який, виставивши температуру щонайменше 60 градусів і щонайменше 1 години часу.
У такий же спосіб машинку можна почистити харчовою содою. До барабану машини насипте 1 склянку соди, додайте кілька крапель ефірної олії на вибір (чебрець, орегано, лаванда, гвоздика, шавлія). Виберіть найдовший режим прання з теплою температурою води і запускайте.
Також можна скористатися лимонною кислотою: 150 г порошку розведіть у 1 л води та відміряйте 1 чашку даного розчину.
У такий самий спосіб машинку можна почистити та продезінфікувати перекисом водню 3%. І звичайною сіллю.
Декілька порад, щоб цвіль не з’являлася знову
Кожного разу після прання протирайте барабан, ущільнювач, всі гумові деталі.
- Дверцята машинки після прання потримайте відкритими, щоб барабан провітрювався.
- Не залишайте вологу білизну в машинці, зразу виймайте її.
- Не зловживайте кондиціонером. Вмикайте режим додаткового ополіскування, коли використовуєте кондиціонер.
- Щомісяця запускайте «порожнє» прання в режимі кип’ятіння. Раз на пів року чистіть машинку лимонною кислотою або оцтовим розчином.
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