На тлі тривожних новин про ЗАЕС МОЗ роз’яснив, як діяти у випадку радіаційної аварії

На тлі тривожних новин, які надходять із захопленої росіянами Запорізької АЕС, МОЗ надав інструкцію, як діяти у випадку радіаційної аварії, передає NNS.

У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили повідомлення тим, що Росія не дотримується законів та правил ведення війни, тому “кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру”.

Одразу заспокоїмо: ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Також на рівні всіх регіонів кожного здійснюється моніторинг радіаційного фону. Виконують цю роботу обласні Центри контролю та профілактики МОЗ. Станом на 7 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано, – йдеться у Фейсбуці МОЗ.

Але про всяк випадок слід знати, як діяти у випадку радіаційної аварії

Якщо у вашій місцевості сталася радіаційна аварія, потрібно залишатися в приміщенні або терміново зайти в нього, якщо ви знаходитесь на вулиці. Йодна профілактика здійснюється одноразово і лише коли це є вказівку від органів влади.

Перебувайте у укритті

Це може бути підвал чи середина будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якнайдалі від стін і даху будівлі. Слід також тримати поряд домашніх тварин, не дозволяйте їм гуляти на вулиці. По можливості залишайтеся в кімнаті без вікон та зовнішніх дверей, закривайте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимикайте системи вентиляції (кондиціонери чи обігрівачі) у вашому будинку. Залишайтеся в укритті, поки офіційна влада не дала інших вказівок.

Слідкуйте за офіційними джерелами інформації

Користуйтеся повідомленнями від рятувальників (ДСНС), поліції, місцевої влади. Увімкніть телебачення, радіо, стежте за офіційними каналами місцевої влади. Наприклад, підпишіться на такі канали в Telegram або Facebook. Якщо місцева влада та надзвичайники дають вказівки – виконуйте їх обов’язково.

Знезаражте себе

Зніміть верхній шар одягу. Так ви позбавитеся 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, щоб не трусити радіоактивний пил. Покладіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його подалі від людей та домашніх тварин.

Умийтеся, якщо є така можливість

Прийміть душ із милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріться і не подряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо прийняти душ можливості немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки та обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг

Безпека води та харчових продуктів

Поки рятувальники або влада не повідомила про безпеку водопровідної води, поки тільки вода у пляшках залишатиметься не забрудненою. Упаковка захищає рідину всередині радіоактивних речовин.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє радіоактивних речовин. Майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої в холодильнику також безпечні для вживання. Вода в інших ємностях у вашому будинку, таких як унітаз або водонагрівач, не міститиме радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також упаковок з їжею та водою.

Навіть якщо вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, що потрапляє в поверхневі або підземні води, розбавлятиметься водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

За аналогією з водою харчові продукти безпечні, якщо зберігалися в герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки і т.д.). Також безпечна їжа з холодильника та морозильної камери.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або рушником. Також зробіть з кухонним приладдям перед використанням. Використовувану тканину або рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште в недоступному місці, далеко від людей та тварин.

Коли потрібно приймати йодид калію?

Йодід калію – це сіль, схожа на кухонну. В аптеках він найчастіше продається у вигляді пігулок. Якщо приймати його своєчасно та у певному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитовидною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитовидки та інших її захворювань.

Він не захищає людей від радіації, а захищає лише щитовидну залозу від впливу радіоактивного йоду. Тобто захистити себе можна лише за дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацією та дотримуватися вказівок органів влади.

Йодид калію слід приймати лише якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калій для профілактики без потреби – неприпустимо. Це може стати на заваді вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу.

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