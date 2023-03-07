Що повинно бути в автомобілі під час війни: список речей

Водіям нагадали, що повинно бути в автомобілі під час війни. В будь-який час може статися непередбачувана ситуація, передає НСН.

«Правила дорожнього руху передбачають обов’язкову наявність в автомобілях певних предметів: аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки та інших. Однак ситуація на дорозі може бути особливою у воєнний час. Тому тривожну валізу варто мати не лише вдома, а й в автомобілях», розповідають в Мінреінтеграції.

Що повинно бути в автомобілі під час війни

Лопата, ніж, невелика сокира;

Буксирний трос;

Рулон армованого скотчу;

Запасне колесо та набір інструментів.

Виїжджаючи у дальню дорогу, подбайте про запас води, їжі, теплий одяг і зарядні пристрої, які працюють від розеток авто. Також візьміть ліхтарик або інші сигнальні засоби, каністру та запас пального. І найголовніше, перед поїздкою обов’язково продумайте маршрут.

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