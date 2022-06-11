Рішення про повернення додому під час війни: 4 питання, на які треба відповісти

Через війну в Україні багато українців виїхали в більш безпечні регіони та в інші країни. І зараз люди починають повертатися додому, бо скучили, тягне у свою квартиру, місто. І багато хто не може прийняти рішення про повернення додому
Як прийняти рішення про повернення додому під час війни, розповіла психолог Галина Волошина в «Психологічній підтримці». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
“Комусь це рішення дається легко, а комусь навпаки – виникає багато сумнівів, тривожність, нерозуміння, як бути далі. Щоб прийняти правильне для себе рішення, його необхідно розглянути під усіма кутами та знайти всі плюси й мінуси”, – пише психолог.
Вона рекомендує застосувати техніку квадрата Декарта, яка полягає в отриманні відповідей на 4 питання:
- Що буде, якщо це станеться? (Які є плюси)
- Що буде, якщо це не відбудеться? (Все залишиться як було, плюси від невиконання бажаного)
- Чого не буде, якщо це станеться? (Мінуси від отримання бажаного)
- Чого не буде, якщо це не відбудеться? (Мінуси від невиконання бажаного) – тут особливо обережно, оскільки мозок захоче проігнорувати подвійне заперечення.
Чому така техніка спрацює?
Людина звикла розглядати питання тільки з однієї позиції – “А що буде?”. А тут можна розгорнути ситуацію відразу на чотири сторони.
Необхідно пам’ятати про той факт, що ніхто не допоможе в прийнятті правильного рішення, так, як тільки вам знати, як для вас краще.
Рішення прийнято, але тривожність не покидає
Як пояснює психолог, це нормальне почуття і його просто потрібно прийняти. Постарайтеся відшукати внутрішню опору, ресурс – дихальні техніки, фізична активність, спілкування з близькими.
Також, як і з прийняттям рішення, тривожність можна розібрати для себе по пунктах і проаналізувати свої відповіді на такі питання:
- Що саме викликає у мене стан тривожності?
- Те, що викликає тривожність, це реальне або надумане?
- Якщо реальне, то як я буду діяти, якщо це станеться?
Отримавши відповіді на ці питання, і проаналізувавши їх, ви наблизитеся до свого зваженого рішення.
Чому українці почали масово повертатися додому під час війни