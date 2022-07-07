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Корисні мобільні додатки для українців у Польщі: пошук роботи, акції, доставка та аналог “Дії“

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полезные мобильные приложения для украинцев в Польше

Перебуваючи за кордоном, багато українців зіткнулися із деякими проблемами. Багато із них можна вирішити, якщо встановити корисні мобільні додатки

Українці за кордоном зіткнулися із деякими проблемами. Хтось не може купити ліки, які були доступними в Україні, а в Польщі їх можна купити лише за рецептом. Вдома зручно було платити за комунальні послуги в одному додатку або замовляти квитки онлайн. Але майже все це можна робити за кордоном за допомогою додатків, що полегшують життя.

Корисні мобільні додатки для українців у Польщі

Всі програми доступні як в AppStore, так і в Play Market.

Розклад руху громадського транспорту, купівля квитків та пошук маршрутів:

  • Jakdojade
  • moBILET

Траси для велосипедистів:

  • Miejski bike

Короткочасна оренда міських велосипедів:

  • Veturilo
  • Nextbike

Придбання квитків на поїзди:

  • Koleo

Корисні мобільні додатки для українців у Польщі: пошук роботи, акції, доставка та аналог “Дії“

Онлайн магазини одягу:

  • Zalandо та Allegro (типу Розетка)
  • Vinted (типу Шафа)

Оренда електросамокатів:

  • Dott
  • Lime
  • TIER
  • Bolt

Оренда авто:

  • Panek
  • 4mobility
  • Traficar

Доставка їжі:

  • Glovo
  • Pyszne
  • Bolt Food
  • UberEats

Пошук, виклик та оплата таксі:

  • Uber
  • Bolt
  • FreeNow

Бронювання візитів до перукарень та салонів краси:

  • Booksy

Актуальні акції у магазинах Польщі:

  • Moja Gazetka

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Пропозиція та знижки по всій Польщі:

  • Pepper.pl

Акції, купони, вигідні пропозиції, знижки, розпродажі:

  • Qpony
  • Groupon

Афіша концертів:

  • Going (для великих міст)

Їжа з ресторанів з 70% знижкою:

  • Foodsi
  • Too Good To Go

Додаток МОЗ Польщі (збереження електронних рецептів):

  • mojeIKP

Інформація про стан повітря:

  • Kanarek

Пошук роботи:

  • Pracuj.pl

Аналог української “Дії”:

  • mObywatel

1. за допомогою цієї програми українці можуть скористатися електронними рецептами на ліки;

2. з тих же підстав, що й громадяни Польщі, українці можуть отримати ковід-сертифікат європейського зразка;

3. у додатку є доступ до персональних документів з ім’ям та прізвищем, номером PESEL, датою та місцем проживання та громадянством.

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