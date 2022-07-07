Корисні мобільні додатки для українців у Польщі: пошук роботи, акції, доставка та аналог “Дії“

Перебуваючи за кордоном, багато українців зіткнулися із деякими проблемами. Багато із них можна вирішити, якщо встановити корисні мобільні додатки
Українці за кордоном зіткнулися із деякими проблемами. Хтось не може купити ліки, які були доступними в Україні, а в Польщі їх можна купити лише за рецептом. Вдома зручно було платити за комунальні послуги в одному додатку або замовляти квитки онлайн. Але майже все це можна робити за кордоном за допомогою додатків, що полегшують життя.
Корисні мобільні додатки для українців у Польщі
Всі програми доступні як в AppStore, так і в Play Market.
Розклад руху громадського транспорту, купівля квитків та пошук маршрутів:
- Jakdojade
- moBILET
Траси для велосипедистів:
- Miejski bike
Короткочасна оренда міських велосипедів:
- Veturilo
- Nextbike
Придбання квитків на поїзди:
- Koleo
Онлайн магазини одягу:
- Zalandо та Allegro (типу Розетка)
- Vinted (типу Шафа)
Оренда електросамокатів:
- Dott
- Lime
- TIER
- Bolt
Оренда авто:
- Panek
- 4mobility
- Traficar
Доставка їжі:
- Glovo
- Pyszne
- Bolt Food
- UberEats
Пошук, виклик та оплата таксі:
- Uber
- Bolt
- FreeNow
Бронювання візитів до перукарень та салонів краси:
- Booksy
Актуальні акції у магазинах Польщі:
- Moja Gazetka
Пропозиція та знижки по всій Польщі:
- Pepper.pl
Акції, купони, вигідні пропозиції, знижки, розпродажі:
- Qpony
- Groupon
Афіша концертів:
- Going (для великих міст)
Їжа з ресторанів з 70% знижкою:
- Foodsi
- Too Good To Go
Додаток МОЗ Польщі (збереження електронних рецептів):
- mojeIKP
Інформація про стан повітря:
- Kanarek
Пошук роботи:
- Pracuj.pl
Аналог української “Дії”:
- mObywatel
1. за допомогою цієї програми українці можуть скористатися електронними рецептами на ліки;
2. з тих же підстав, що й громадяни Польщі, українці можуть отримати ковід-сертифікат європейського зразка;
3. у додатку є доступ до персональних документів з ім’ям та прізвищем, номером PESEL, датою та місцем проживання та громадянством.
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