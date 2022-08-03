Які 10 пристроїв потрібно вимикати на ніч, щоб зменшити рахунки за електроенергію

Останнім часом рахунки за електроенергію продовжують рости, часом досягаючи рекордних цін. Проте є способи, які допоможуть помітно покращити ситуацію. Експерти рекомендують відмовитися від певних шкідливих звичок, щоб зменшити рахунки за електроенергію

Які 10 пристроїв потрібно вимикати на ніч NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Ноутбук

Вночі комп’ютер потрібно вимикати, адже у цей час ви ним не користуєтесь.Так вам вдасться заощадити багато електроенергії.

Wi-Fi-роутер

У кожному домі є Wi-Fi. Однак, він не приносить користі, коли ви спите. Варто зробити звичку щодня вимикати його, і так ви швидко відчуєте різницю у платіжках.

Кухонна техніка

На кухні є ряд електроприладів, які споживають дуже велику кількість електроенергії, і на жаль, вони постійно підключені до електричного струму.

Деякі прилади неможливо вимкнути так просто, наприклад, холодильник, та морозильну камеру. А от мікрохвильову піч, блендер, тостер та кавоварку варто вимикати на ніч.

Електробритви та зубні щітки

Такі прилади не потрібно тримати увімкненими всю ніч. Це не тільки витрачає багато енергії, але й зменшує термін служби акумулятора.

Лампи

Важливо вимикати світло у кімнаті, коли вас там немає. Так само необхідно вийняти розетки з усіх приліжкових ламп в будинку. Хоча в такому стані вони споживають небагато, але це все одно даремно витрачена енергія.

Телебачення

Зазвичай ми вимикаємо телевізор пультом, залишаючи його в режимі очікування. Багато людей вважають, що цього більш ніж достатньо, так само як вони вимикають світло. За винятком того, що залишаючись увімкненим у розетку, ваш телевізор продовжує споживати енергію.

Обігрівач

Такий прилад хороший варіант захисту від холоду в зимові ночі. Але, незважаючи ні на що вони також є великими споживачами енергії. Тому на ніч їх варто вмикати.

Зарядка від мобільного телефону

Зокрема боячись наступного ранку залишитися з розрядженим акумулятором, люди залишають мобільний телефон заряджатися на всю ніч. Коли батарея досягає 100% порогу, витрачається багато енергії. Не кажучи вже про те, що з часом пошкоджується акумулятор і сам пристрій.

Краще зарядити телефон вранці під час прийняття душу або сніданку.

Бездротові навушники

Акумулятор навушників можна зарядити за менший час, ніж ви собі уявляєте. Також, якщо занадто сильно навантажити батарею, то вона з часом пошкодиться.

Подовжувачі

Цей універсальний кабель дозволяє нам заряджати кілька пристроїв одночасно, що є чудовою альтернативою настінним розеткам. Однак, саме подовжувачі споживають багато електроенергії. Тому було б розумніше від’єднати їх від мережі на ніч.

Більшість подовжувачів мають перемикач, тому можна просто вимкнути його, щоб пристрої більше не підключалися живлення, коли їх не використовують.

3 головні причини, чому потрібно вимикати інтернет на смарфтоні