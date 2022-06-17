3 головні причини, чому потрібно вимикати інтернет на смарфтоні

Користувачі смартфонів часто забувають про правила його експлуатації та порушують їх. Фахівці наголосили, що на телефоні потрібно вимикати інтернет, якщо ви ним не користуєтеся. Чому потрібно це робити

В деяких ситуаціях потрібно вимикати інтернет на смартфоні. Особливо недоцільно залишати телефон підключеним до мережі під час сну. Це шкідливо для гаджета та вашого гаманця.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

1. Безпека

Смартфон може заражатись вірусами, а шахраї можуть отримувати доступ до ваших персональних даних. Кіберзлочинці за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримують доступ до телефону, якщо він підключений до інтернету.

2. Економія трафіку

Тарифні гігабайти закінчуються швидше, навіть якщо мобільний інтернет використовується мало. Причина – продовження роботи фонових програм, які споживають трафік для передачі даних на сервер, прийому повідомлень та оновлень.

Експерти рекомендують надавати перевагу підключенню до Wi-fi, а не до мобільного інтернету. Не забувайте вимикати їх на смартфоні та заощадите трафік.

3. Економія заряду батареї

Якщо смартфон підключено до всесвітньої мережі, а ним не користуються – заряд акумулятора витрачається. Це переважно стосується технології 4G, яка “поїдає” заряд батареї.

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