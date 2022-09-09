3
Корисне
Тег:
3

Як діяти, коли потрібна медична допомога, але немає мобільного зв’язку – МОЗ

Дата
c3de062a fa388f52627dd58d6302103cc76b8360

Фахівці розповіли українцям про алгоритми дій, які допоможуть коли потрібна медична допомога, але відсутній мобільний зв’язок

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, передає NNS

Щоб бути якомога більш захищеним у цій ситуації треба:

  • вивчити адресу та маршрут до найближчого медзакладу;
  • покидати будинок і укриття лише у разі відсутності загрози для життя та здоров’я;
  • мати біля себе аптечку з усім необхідним і запасом препаратів, які людина приймає постійно;
  • носити з собою кровоспинний джгут або турнікет;
  • знати про правила надання першої допомоги (при переломі – читайте тут, при втраті свідомості – тут, при струсу мозку – тут, при блюванні – тут, при травмуванні очей – тут, при утопленні – тут, при гіпертонії – тут);
  • слідкувати за повідомленнями та рекомендаціями про надання медичної допомоги цивільному населенню від влади у своєму регіоні та на офіційних каналах (телебачення/радіо);
  • дізнатися у місцевої влади резервний номер телефону на випадок, якщо будуть перебої з лінією “103”.

Як діяти, коли потрібна медична допомога, але немає мобільного зв’язку - МОЗ

Якщо немає мобільного зв’язку — способи комунікації з родичами та екстреними службами

To Top