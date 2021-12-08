Що потрібно додати у холодець, щоб він вийшов прозорим та нежирним

Холодець – традиційна українська страва, яка не лише смачна, а й корисна. Готується вона не складно, але не у всіх господарок виходить із першого разу.

Часто страва виходить каламутною та жирнию, а хочеться, щоб була прозорою.

Тoday.ua розповів, який інгредієнт зробить холодець ідеальним, передає NNS.

Ароматний холодець без шару жиру – це реальність. Обов’язково вимийте всі продукти перед приготуванням.

Виправити ситуацію з бульйоном, що помутнів, зможуть яйця. Додайте кілька сирих, добре збитих яєць прямо в бульйон і вони “заберуть” весь бруд. Після – дістаньте їх та викиньте.

Головна причина того, що холодець виходить каламутним, а не прозорим спочатку – це неякісні, брудні продукти. Піну, що утворюється при варінні м’яса, потрібно обов’язково прибирати.

М’ясо також потрібно один раз проварити, злити брудну воду і поставити варити знову, додаючи в бульйон необхідні спеції.

Щоб холодець добре загустів – у нього обов’язково треба додати копита. Перед тим, як додати в бульйон моркву, її потрібно порізати і обсмажити на сухій сковороді. Тоді блюдо буде прозорішим.

На фінальній стадії приготування холодця з нього потрібно зняти надлишковий жир. Складіть у кілька шарів марлю та процідіть через неї бульйон. Через кілька хвилин жир підніметься на поверхню, і ви можете зібрати його ложкою, а залишки вимокнути серветкою.

Незвичний “Олів’є” за старовинним рецептом творця салату Люсьєна Олів’є