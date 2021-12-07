Смачний, ситний та справжній зимовий салат – «Олів’є», який у багатьох асоціюється з Новим роком та зимовими святами. Історія створення салату

Зараз рецептів цього салату дуже багато – на будь-який смак, з м’ясом, ковбасою та навіть морепродуктами.

Про історію створення смачного салату та приготування його за старовинним 100-річним рецептом від творця салату – Люсьєна Олів’є NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

Трішки історії

Люсьєн Олів’є – кухар французького походження, який у 1860-80-х роках тримав у Москві ресторан “Ермітаж”, де вперше було створено знаменитий салат. Слід зазначити, що спочатку страва мала назву “Майонез з дичини”.

Відповідно до історії, головними інгредієнтами страви були:

асорті з м’яса рябчиків

ракові шиї

чорна ікра

желеподібний бульйон

каперси

А ось картопля і яйця тоді використовували не як основу, а як прикрасу до страви.

Легенда говорить, що якось один з відвідувачів недбало змішав усі інгредієнти у себе на тарілці й йому дуже сподобалося те,що в результаті вийшло. Після цього саме за цим новим салатом у французьку ресторацію стояла черга.

Інгредієнти для справжнього салату “Олів’є”

картопля – 5 шт.

перепели або рябчики – 2 шт.

яловичий язик – 300 г

свіжі огірки – 1-2 шт.

солоні огірки – 1-2 шт.

чорна ікра – 100 г

листя салату – 100-200 г

каперси – 30-40 г

оливки – 10-20 шт.

консервовані краби – 100 г

домашній майонез на перепелиних яйцях – 200 г



Майонез:

яйця перепелині – 5 шт.

соняшникова олія – 1/2 ст. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

гірчиця – 1/2 ч. л.

цукор – 1 ч. л.

сіль – 1/2 ч. л.

перець – за смаком

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю та яловичий язик. Перепілки можна запекти та нарізати великими шматками. Поріжте картоплю, а також язик, огірки. Оливки та каперси також дрібно наріжте. Готове крабове м’ясо наріжте середніми шматками. Майонез: збийте яйця з олією та гірчицею, додайте цукор, сіль, лимонний сік, ретельно перемішайте.

Збираємо салат: перекладіть інгредієнти шарами, щедро змащуючи майонезом, покладіть на блюдо листя салату й зверху прикрасьте салат чорною ікрою.

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