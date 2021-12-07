Смачний, ситний та справжній зимовий салат – «Олів’є», який у багатьох асоціюється з Новим роком та зимовими святами. Історія створення салату
Зараз рецептів цього салату дуже багато – на будь-який смак, з м’ясом, ковбасою та навіть морепродуктами.
Про історію створення смачного салату та приготування його за старовинним 100-річним рецептом від творця салату – Люсьєна Олів’є NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL
Трішки історії
Люсьєн Олів’є – кухар французького походження, який у 1860-80-х роках тримав у Москві ресторан “Ермітаж”, де вперше було створено знаменитий салат. Слід зазначити, що спочатку страва мала назву “Майонез з дичини”.
Відповідно до історії, головними інгредієнтами страви були:
- асорті з м’яса рябчиків
- ракові шиї
- чорна ікра
- желеподібний бульйон
- каперси
А ось картопля і яйця тоді використовували не як основу, а як прикрасу до страви.
Легенда говорить, що якось один з відвідувачів недбало змішав усі інгредієнти у себе на тарілці й йому дуже сподобалося те,що в результаті вийшло. Після цього саме за цим новим салатом у французьку ресторацію стояла черга.
Інгредієнти для справжнього салату “Олів’є”
- картопля – 5 шт.
- перепели або рябчики – 2 шт.
- яловичий язик – 300 г
- свіжі огірки – 1-2 шт.
- солоні огірки – 1-2 шт.
- чорна ікра – 100 г
- листя салату – 100-200 г
- каперси – 30-40 г
- оливки – 10-20 шт.
- консервовані краби – 100 г
- домашній майонез на перепелиних яйцях – 200 г
Майонез:
- яйця перепелині – 5 шт.
- соняшникова олія – 1/2 ст. л.
- лимонний сік – 1 ст. л.
- гірчиця – 1/2 ч. л.
- цукор – 1 ч. л.
- сіль – 1/2 ч. л.
- перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Відваріть картоплю та яловичий язик.
- Перепілки можна запекти та нарізати великими шматками.
- Поріжте картоплю, а також язик, огірки.
- Оливки та каперси також дрібно наріжте.
- Готове крабове м’ясо наріжте середніми шматками.
- Майонез: збийте яйця з олією та гірчицею, додайте цукор, сіль, лимонний сік, ретельно перемішайте.
Збираємо салат: перекладіть інгредієнти шарами, щедро змащуючи майонезом, покладіть на блюдо листя салату й зверху прикрасьте салат чорною ікрою.
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