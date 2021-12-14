Новий 2022 рік потрібно зустрічати з новими традиціями, в тому числі й кулінарними. Пропонуємо вам три прості і швидкі рецепти новорічних салатів.

Рецептами поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee, пише РБК-Україна, передає NNS.

Вона пропонує приготувати: салат з крабовими паличками (але незвичайний), салат з кальмарами і креветками, салат з червоною рибою.

Салат з крабовими паличками

інгридієнти:

Крабові палички – 250 г

Плавлений сир – 200 г

Часник – 2 зубчики

Варені яйця – 3 шт.

Сухарики пшеничні – 70 г

Кукурудза – 100 г

Майонез – 150 г

приготування:

Натираємо на дрібній тертці плавлений сирок (його можна покласти в морозилку хвилин на десять до початку готування). Натираємо також на тертці часник, яйця.

Кожну крабову паличку розрізаємо уздовж і подрібнюємо.

Викладаємо все шарами: плавлений сир, часник, тонкою сіточкою майонез; потім яйця, майонез; крабові палички, майонез; сухарики, майонез і кукурудза.

Дайте салату настоятися в холодильнику пару годин і подавайте до столу.

Салат з кальмарами і креветками

інгридієнти:

Кальмари – 200 г

Креветки очищені – 150 г

Листя салату – 80-100 г

Маслини – 16 шт.

Помідори маленькі – 8-10 шт.

Часник – 2 зубчики

Петрушка – невеликий пучок

Соєвий соус – 4 ст. л.

Цукор – 1 ч. л.

Лимонний сік – 1 ст. л.

Рослинна олія – 5 ст. л.

приготування:

Натираємо на тертці часник, рубаємо дрібно петрушку, додаємо чайну ложку (без гірки) цукру, розтираємо і перекладаємо цю кашицю в ємність. Додаємо туди столову ложку лимонного соку, 5 ст. л. рослинної олії, 4 ст. л. соєвого соусу. Все перемішуємо і ставимо в холодильник настоятися. Це буде наш соус для заправки салату.

Відварюємо розморожені морепродукти в підсоленій воді: креветки – 3 хвилини, кальмари – 1 хвилину. Охолоджуємо.

Нарізаємо дрібні помідори четвертинками, кальмари кільцями, чистимо креветки.

Ставимо по центру тарілки ємність догори дном (це буде центр нашого салату). Розкладаємо по краю тарілки салатний мікс, на нього морепродукти, потім помідори, оливки.

Перемішуємо соус, ставимо по центру тарілки соусник, і подаємо. Соусом салат потрібно поливати безпосередньо перед вживанням.

Салат з червоною рибою

інгридієнти:

Болгарський перець – 100 г

Свіжий огірок – 100 г

Цибуля червона – 30 г

Авокадо – 1 шт.

Салатний мікс – 200 г

Червона риба малосольна – 200 г

Кунжут – 10 г

Для заправки:

Мед – 1 ч. л.

Рослинна олія – 2 ст. л.

Гірчиця з зернами – 1 ст. л

Соєвий соус – 4 ст. л.

Для маринування цибулі:

Оцет яблучний – 1/2 ч. л.

Цукор – дрібка

Сіль – дрібка

приготування:

Нарізаємо півкільцями половину невеликої цибулини, маринуємо (сіль, цукор, оцет) і перемішуємо.

Ріжемо соломкою один огірок, половину болгарського перцю. Чистимо м’який стиглий авокадо, нарізаємо тонкими скибочками. Червону рибу нарізаємо слайсами.

Відрізаємо стебла від руколи, крупно ріжемо. Також великими шматками ріжемо салат “Айсберг”. Обсмажуємо на сухій сковорідці кунжут.

Змішуємо всі інгредієнти соусу: масло, гірчицю, соєвий соус, мед.

Змішуємо в ємності салат, перець, огірки, додаємо цибулю, перемішуємо. Поливаємо 1/3 соусу, перемішуємо і викладаємо на тарілку.

Зверху викладаємо рибу, авокадо, поливаємо соусом і посипаємо кунжутом.

Таку страву потрібно вживати відразу ж після приготування, щоб листя салату не зів’яли.

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