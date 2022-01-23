Рисова крупа дуже популярний продукт. З неї варять кашу, додають у супи та салати. З неї готують запіканки та десерти. Для цього треба знати секрети приготування розсипчастого рису

.Щоб готова страва вийшла смачною, необхідно вміти варити розсипчастий рис. Для вишуканого смаку у процесі варіння додають також спеції. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Існує дві основні формули, які дозволяють приготувати в’язкий та розсипчастий рис. У першому випадку крупу слід промити, залити водою та відправити варитись. Щоб рис вийшов розсипчастим, його необхідно ретельно промити, замочити на кілька годин у воді, потім промити знову і поставити на плиту.

Для приготування розсипчастого рису треба попередньо підготовлену крупу залити водою. Правильні пропорції: 1 частина сухого продукту та 2 частини рідини. Пропарений рис для отримання розсипчастої каші варять у воді у співвідношенні: 1 частина рису на 1,25 частини рідини.

Під час варіння в каструлю з рисом можна додати спеції, щоб готова каша набула апетитного аромату. З рисом гармонують: каррі, кардамон, шафран, зіра, кмин, гвоздика, цедра цитрусових та кориця. Виходячи зі смакових переваг, до рису можна додати й інші спеції.

Після того як вода в каструлі з рисом скипіла, вогонь слід зменшити до середнього і варити 7-10 хвилин під кришкою. Потім вимкніть плиту, залиште на 20 хвилин. Відкривати кришку у цей час не можна, інакше рис залишиться сирим усередині.

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