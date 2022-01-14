Названі продукти, які не варто купувати у супермаркеті

Більшість людей вважають за краще купувати продукти у супермаркеті, але не всі з них якісні та безпечні для здоров’я.

Про це NNS дізнався з повідомлення golos.ua.

Заморожені овочі та ягоди

Найчастіше в упаковках з овочами або ягодами більше льоду і води, ніж самого продукту. Для більш тривалого зберігання їх можуть піддавати неодноразовій заморозці. В результаті овочі та ягоди втрачають частину водорозчинних вітамінів, таких як: С, Р та вітаміни групи В. Тому рекомендується купувати свіжі продукти на ринку та самостійно їх заморожувати. Це позбавить Вас не тільки ризику купити неякісний продукт, але й убереже ваш бюджет від зайвих витрат.

Подрібнені спеції

Молотий часник, перець, паприку та інші спеції ми звикли купувати у готовому пакуванні, оскільки це дійсно зручно. На жаль, недобросовісні виробники додають у пакетики зі спеціями дешеві добавки та шкідливі консерванти, які не тільки можуть зіпсувати смак вашої страви, а й негативно позначитися на вашому здоров’ї. Тому спеції рекомендується купувати на ринку на вагу або в спеціалізованих магазинах.

Продукти у супермаркеті – готова їжа

Сюди відносяться кури-гриль, овочі, риба, салати тощо. Зберігатися готова їжа довго не може. На жаль, вона не завжди розкуповується в перші дні, що створює великий ризик купити несвіжий товар. Крім того, у салатах можуть використовуватися зіпсовані овочі та прострочений майонез, а в курці – протухлий маринад.Тому краще вдатися до самостійного приготування або поїсти в хорошому ресторані.

Горіхи

Справа в тому, що через великий термін зберігання у супермаркетах горіхи можуть стояти досить довго. Проте такі горіхи вже не будуть свіжими та корисними. У процесі “старіння” горіхів (особливо волоських, кедрових і пекан), а також під впливом світла і тепла, відбувається окислення жирів, що містяться в них. Смак таких горіхів стає гірким, а зіпсований жир виробляє канцерогенні речовини, що шкодять вашому здоров’ю. Тому горіхи також рекомендується купувати на ринках чи спеціалізованих магазинах.

Крупи та макарони на вагу

У мішках та пластмасових контейнерах з макаронами та крупами крім пилу та дрібного сміття, дуже часто заводяться харчова міль, жуки та інші комахи. Заражені продукти стають небезпечними для споживання. Найкращий спосіб не допустити цього — купувати макарони та крупи у готовому впакуванні.

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