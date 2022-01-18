Електромагнітне випромінювання від смартфонів шкідливе для організму людини. Вченими цей факт поки що не доведений, але багато людей серйозно ставляться до того, наскільки шкідливими є їхні гаджети

Як з’ясувалося, деякі моделі смартфонів більш небезпечні, ніж інші. Ті, хто хоче підстрахуватися, можуть уникати покупки наведених нижче пристроїв. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Німецькі вчені оприлюднили перелік моделей смартфонів, які мають найвищий рівень випромінювання (SAR). Перше місце у рейтингу посіли мобільні телефони Motorola Edge. На другому місці розташувався смартфон Axon 11 5G від ZTE. На третьому місці серед лідерів із випромінювання – смартфон OnePlus 6T.

До ТОП-5 також увійшли Sony Xperia XA2 Plus, Google Pixel 3L, Oppo Reno 5G, Sony Xperia XZ1.

За своїми характеристиками ці моделі смартфонів мають найвищий рівень SAR. Раніше в рейтинг входили також iPhone 7 і 8. Проте нові моделі iPhone мають нижчий рівень SAR і не вважаються такими радіоактивними.

Відповідно до німецького стандарту Der Blaue Engel, сертифіковані в Німеччині можуть бути ті гаджети, потужність SAR яких не перевищує 0,60 Вт на 1 кг. Включені до переліку гаджети мають удвічі більший рівень випромінювання.

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