ТОП-5 IT-спеціальностей, на які буде найбільший попит у 2022 році

Американська технологічна платформа Venture Beat назвала ТОП-5 IT-спеціальностей, які будуть найбільш популярними серед роботодавців у 2022 році.

Про це NNS дізнався з повідомлення The Village Україна.

Java-розробник

Це спеціаліст, який створює веб-програми, програми та програмне забезпечення. Java-розробник залучений на усіх етапах розробки продукту.

Обов’язки спеціаліста можуть сильно відрізнятися залежно від компанії та конкретної посади, але в будь-якому випадку він має добре розробляти коди та стежити за продуктивністю додатків.

Cloud-архітектор

Це спеціаліст, який впроваджує стратегію хмарних технологій, тобто розробляє дизайн хмарних програм, моніторить “хмари” та керує ними. Фахівець повинен знати мови програмування Python, Ruby та Elixir, мати досвід роботи в IT-інженерії, а також мати лідерські якості.

Продакт-менеджер

Цей фахівець повинен стежити за розвитком проєкту, починаючи з етапу планування, до виходу продукту. Продакт-менеджер контролює виконання завдань іншими працівниками, тому йому потрібні досвід в управлінні персоналом, аналітичні здібності, а також уміння працювати з інструментами типу PivotalTracker та Jira.

Спеціаліст з кібербезпеки

Таких спеціалістів ще називають “білими хакерами”. Вони захищають компанії від атак хакерів, а користувачів – від крадіжки їхніх даних.

Щоб бути спеціалістом з кібербезпеки, потрібно розбиратися в комп’ютерній криміналістиці, вміти вирішувати проблеми безпеки на різних платформах та мати гарні комунікативні навички.

Спеціаліст з даних, або Data Scientist

Це спеціаліст, який використовує машинне навчання для прогнозування та аналізу даних. Він повинен визначати проблеми в аналітиці даних, правильно визначати набори даних та змінних, а також збирати великі набори даних та повідомляти про результати свого аналізу.

Щоб бути фахівцем із даних, потрібно знати мови статистичного програмування, як R, Python або SLQ та орієнтуватися у data mining (витяг даних).