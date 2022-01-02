Чи безпечне використання мікрохвильових печей – МОЗ

Лікарі Міністерства охорони здоров’я розвінчали міф про шкоду використання мікрохвильових печей для розігріву їжі. Вони пояснили принцип дії і запевнили, що в їжі не накопичуються ніякі шкідливі речовини

Інформація з’явилася на сторінці МОЗ у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті novyny.live

МОЗ про міф шкоди мікрохвильових печей

“Принцип дії мікрохвильовки досить простий: під час роботи приладу всередині утворюються радіохвилі (частота2, 450 ГГц), що приводять в рух молекули води/цукру/жиру, в результаті чого їжа нагрівається”, – пояснили фахівці.

За словами експертів, електромагнітне випромінювання не має нічого спільного з радіацією та не впливає на якість продуктів.

“Електромагнітні хвилі мікрохвильовки проходять через їжу наскрізь і потім гаснуть. Вони не накопичуються в продуктах, не залишають часточки на них і не руйнують структуру. Тому їжа після мікрохвильовки не містить радіоактивних частинок”, – уточнили фахівці.

МОЗ підтвердило безпеку продуктів, розігрітих в мікрохвильовках. При цьому важливо врахувати посуд, в якій розігрівають продукти.

“Розігрівати їжу в пластикових контейнерах, які не призначені для використання в мікрохвильовках, все ж не потрібно – це може виявитися небезпечним. Не призначений для цього пластик при нагріванні виділяє токсичні речовини, які можуть потрапити в страви”,- уточнили в МОЗ.

За словами фахівців, краще використовувати для цього скляний або керамічний посуд.

Які соки з супермаркету безпечно вживати

Цей фрукт допоможе очистити вашу мікрохвильовку за лічені хвилини

Які продукти можуть сприяти згущенню крові