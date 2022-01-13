9 популярних косметичних продуктів, які можуть завдати шкоди

Косметичні засоби і пристрої дуже популярні у повсякденному житті. Деякими з них ми користуємося майже щодня. Але не всі вони приносять користь. 9 популярних косметичних продуктів, які не варто купувати

Які продукти можуть нашкодити більше, ніж принести користі? Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Новости Ю.

Засоби для очищення обличчя

Масажери гуаша, силіконові щітки та деякі подібні пристрої не всім підходять. Це пов’язано із типом шкіри ті індивідуальними проблемами. Наприклад, при розацеа, куперозі, герпесі у стадії загострення, акне й висипі скребок гуаша для масажу обличчя не рекомендований.

Техніка користування також може призвести до надмірного відшарування епідермісу, що призводить до появи вугрів та підвищує чутливість шкіри.

Альтернатива: спробуйте м’які хімічні ексфоліанти із кислотами та ферментами, що допоможуть вам видалити мертві клітини, не очищаючи і не пошкоджуючи шкіру. Але і щодо них будьте обережні. Обирайте, уважно читаючи анотацію до засобів.

Вітамін Е

Вітамін Е вважається потужним захисником від ультрафіолетового випромінювання та дії вільних радикалів. Але не всім можна наносити на шкіру чистий вітамін Е. Це стосується тих, у кого жирна або схильна до акне шкіра. Розчин вітаміну може закупорити пори і викликати запалення шкіри.

Альтернатива: щоб отримати користь від нього, ви можете споживати багаті вітаміном Е продукти в помірних кількостях: капуста (краще квашена), червоний болгарський перець, гарбуз, апельсини та авокадо.

Олійки для обличчя

Ефірні олії або олії для обличчя рекламуються як природна альтернатива іншим зволожуючим продуктам. Але, якщо обрати ту, що не підходить саме вашому типу шкіри, можна нашкодити собі. Щоденне нанесення ефірної олії на шкіру іноді викликає алергічні реакції. Шкіра обличчя стає сухою, а іноді з’являється алергія, наприклад, кропив’янка.

Альтернатива: щодо ефірних масел для обличчя, переконайтеся, що ви підібрали саме те, що потрібно вашому типу шкіри.

Тканинні маски для обличчя

Більшість цих масок містять синтетичні компоненти. Зокрема пластикові мікроволокна, нейлон або поліестер, і вони просочуються сироватками з товстого силікону. Це означає, що в кінцевому підсумку ви можете нанести шкідливі інгредієнти прямо на шкіру. Крім того, листові маски завдають шкоди навколишньому середовищу.

Альтернатива: скористайтеся рецептами масок для шкіри обличчя, які можна самостійно зробити у домашніх умовах, а інгредієнти для їх створення ви знайдете у холодильнику.

Тональний крем з SPF

Щоб SPF у ваших тональних кремах приніс користь, потрібно нанести на обличчя дуже товстий шар засобу. Наприклад, знадобиться в 7 разів більше звичайної кількості тонального крему, щоб отримати захист від сонця.

Альтернатива: замість тонального крему з SPF нанесіть шар сонцезахисного крему з SPF 30 або більше, а потім вже використайте тональний крем.

Сироватки для вій

Хоча деякі продукти для вій можуть мати певний позитивний вплив на їх ріст, вони також мають багато побічних ефектів: почервоніння та свербіж повік, набряк та подразнення в очах, а також гіперпігментацію шкіри.

Альтернатива: натуральні засоби, такі як касторова або оливкова олія та зелений чай, можуть допомогти вам посилити ріст вій в домашніх умовах без неприємних наслідків.

Термальна вода із екстрактами

Розбризкування термальної води на обличчя може ненадовго викликати відчуття свіжості, але згодом ви можете отримати ще більш зневоднену шкіру та відчуття сухості. Крім того, нерідко містять рослинні та квіткові екстракти, які роблять вашу шкіру більш чутливою та викликати подразнення, якщо ви будете продовжувати користуватися ними протягом тривалого часу.

Альтернатива: обирайте термальну воду низької мінералізації, що призначена насамперед для пом’якшення дерми та її заспокоєння.

Гелі для інтимної гігієни

На думку дослідників, використання гелів та засобів для інтимної гігієни може різко підвищити ризик грибкових та бактеріальних інфекцій. Ароматичні серветки та дезодоранти містять небезпечні хімічні речовини, які не слід наносити на чутливі ділянки тіла. Вони можуть порушити ваш природний баланс і піддати вас інфекції.

Альтернатива: досить простого мила і води, щоб зберегти чистоту та здоров’я.

Високий відсоток ніацинаміду

Було доведено, що вітамін B3 може захистити вас від пошкодження сонцем, мінімізувати дрібні зморшки, лікувати акне, регулювати рівень жирності шкіри та багато іншого. Але слід звернути пильну увагу на концентрацію, зазначену на продукті. Більший відсоток не означає краще. Навпаки, це може викликати подразнення та почервоніння.

Альтернатива: обирайте продукти, що містять лише 5% ніацинаміду. Таке дозування є оптимальним, а засоби найбільш ефективними.

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