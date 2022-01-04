Ми часто чуємо, що потрібно їсти фрукти та овочі, бо там вітаміни, а вітаміни – це запорука здоров’я. Яка користь і шкода від вітамінів та біодобавок

Людство навчилося робити штучні вітаміни. Тепер не потрібно їсти кілограм яблук, щоб отримати норму заліза, або з’їдати цілу рибу, щоб отримати достатньо Омега-3. Можна лише випити одну “магічну” капсулу.

На жаль, у деяких людей немає почуття міри. Вони думають, що чим більше вітамінів – тим краще і купують усі можливі біодобавки. Ще й за пандемії попит на них зріс у кілька разів, але в ринку з’являється дедалі більше нових найменувань.

Чи варто їх вживати і які хвороби може викликати передозування вітамінами? Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ВІКНА.

Чи можна заздалегідь запастися вітамінами

Є міф, що за літо можна наїстись вітамінів, вживаючи фрукти, овочі та ягоди, і тобі їх вистачить до зими. Але це не працює.

“Наїсти” вітаміни заздалегідь не вийде, адже більшість із них – водорозчинні.

— Це означає, що вони не затримуються в нашому організмі, все зайве виводиться із сечею. Вітаміни потрібні нам щодня. Трохи складніше з жиророзчинними вітамінами – вони мають властивість накопичуватися в тканинах і печінці, тому затримуються у нас довше і виводяться довше, – розповідає у своєму блозі фармацевт Яна Українська..

Вона пояснює: людина завжди отримує корисні елементи з їжі і рідко може страждати на дефіцит вітамінів. Звичайно, якщо її раціон не одноманітний і вона не має хвороб кишківника.

Як правильно отримувати вітаміни з їжі

Експерти запевняють, що наситити організм вітамінами можна і без використання біодобавок, варто лише правильно налаштувати свій раціон.

Якщо з усієї їжі, яку ви вживаєте протягом дня, у вас половина овочів та фруктів, і якщо протягом тижня ви чергуєте їх і комбінуєте між собою: різного складу та різних кольорів, у такому разі ви повністю компенсуєте потребу організму у вітамінах та мікроелементах .

— У такому разі вам не потрібні біодобавки, — розповідає фахівець поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров’я МОЗ України Наталія Усенко.

А щоб пропити курс вітамінів, спочатку потрібно обов’язково проконсультуватися з лікарем, здати аналізи і дізнатися, яких вітамінів не вистачає саме твоєму організму.

Небезпека надмірного споживання вітамінів та біодобавок

Є чудове прислів’я, добре всім знайоме: “Що занадто, то не здраво”. Воно працює у всіх сферах нашого життя. Здавалося б, вітаміни повинні приносити тільки користь нашому організму, але надмірне їх вживання є шкідливим.

Наприклад:

перевищення норми вітаміну С може призвести до хвороби нирок;

велика кількість йоду в організмі може спричинити хвороби щитовидної залози;

ненормоване вживання кальцію не тільки зміцнить ваші кістки, але й може призвести до сечокам’яної хвороби.

Слід пам’ятати, що біологічні та дієтичні добавки в Україні не є лікарськими засобами, за винятком медичних вітамінів, які лікар призначає внутрішньом’язово, тобто ін’єкцією.

Сумнівна якість біодобавок та вітамінів

— Сьогодні будь-хто у себе в гаражі може виробляти дієтичні добавки — закупити заготівлі для капсул на китайських сайтах і засипати туди крейду або ще щось, друкувати дуже гарні етикетки, писати, що це вам допоможе від усіх хвороб, — ​​розповідає дієтолог Оксана Палладіна.

МОЗ повідомляє, що немає точних клінічних досліджень про користь БАДів (біологічно активних добавок). Також слід дотримуватися обережності та уважно читати всі протипоказання, адже взаємодія деяких добавок з ліками може мати небезпечні наслідки для здоров’я.

А надмірна кількість кальцію та вітаміну D потенційно збільшує ризик виникнення каміння у нирках.

Приймати такі вітаміни “про всяк випадок” категорично не рекомендується. Є дослідження, що вказують на потенційну шкоду для здоров’я від таких добавок, особливо якщо не дотримуватись правил прийому або як наслідок тривалого споживання, — попереджає МОЗ..

Наразі у МОЗ планують на законодавчому рівні боротися з поширенням біодобавок як лікарських речовин. Зокрема, готується законопроект щодо заборони продажу цих препаратів в аптеках України.

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