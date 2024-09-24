В гідропарку Житомира перекинувся човен з 7 людьми – двоє загиблих

Груповий нещасний випадок на воді забрав два життя. В гідропарку Житомира перекинувся човен з 7 людьми.

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

В гідропарку Житомира перекинувся човен

У Житомирі стався груповий нещасний випадок на воді, в результаті якого дві людини потонули та ще одну врятовано.

Рятувальникам надійшло повідомлення про груповий нещасний випадок на воді за територією пляжу у Гідропарку у Житомирі. На річці Тетерів перекинувся моторний човен, в якому перебувало 7 осіб.

Одну із жінок врятували місцеві жителі, які знаходились на березі річки. Фахівці швидкої допомоги госпіталізували її до Центральної міської лікарні. Водолази Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді виявили тіло ще однією жінки на відстані близько 250 метрів від берега. Згодом знайшли тіло і другої загиблої жінки. Інші четверо людей медичної допомоги не потребували.

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