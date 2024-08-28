Сьогодні дрони вперше атакували об’єкт у Кіровській області – це 1200 км від України

Сьогодні дрони вперше атакували об’єкт у Кіровській області. Це майже 1200 км від України.

Сталося влучання у склад із нафтопродуктами на комбінаті “В’ятка”у місті Котельнич Кіровської області РФ.

Місцевий губернатор підтвердив факт атаки, однак каже, що жертв немає і займання не було.

Російські телеграм-канали пишуть, що один із дронів ударив у кришку резервуара, а другий безпілотник нібито влучив у порожню цистерну.

Однак за словами очевидців на відео, дронів було щонайменше три.

Сьогодні дрони вперше атакували об’єкт у Кіровській області: відео

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