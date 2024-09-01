Нічна повітряна атака 1 вересня: вдарили по зерновозам, є жертви – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 1 вересня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракету. Більшість ворожих цілей було збито, але, на жаль, є влучання, загиблий, постраждалі і руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 01 вересня 2024 року противник застосував балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області та одинадцять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим.

Цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Нічна повітряна атака 1 вересня: ситуація в регіонах

Сумщина

Росіяни завдали ракетного удару по Верхньосироватській громаді, внаслідок чого одна цивільна людина загинула, четверо – отримали поранення.

В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

Крім того, пошкоджено 14 приватних домоволодінь та 1 багатоквартирний будинок, приміщення магазину, 22 автомобіля, будівлю непрацюючої ферми.

Миколаївщина

Вночі, 1 вересня, ворог направив на територію Миколаївської області БПЛА типу Shahed 131/136, через що виникла пожежа складського приміщення для зберігання зерна.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Йдеться про склад у с. Лимани. Пожежу складського приміщення оперативно ліквідували пожежники. Постраждалих немає.

Дніпропетровщина

За даними Дніпропетровської ОВА, над областю цієї ночі збили 2 ворожі «Шахеди».

Херсонщина

У Херсонській області вночі збили російський безпілотник “Shahed”.

Про це у Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Кіровоградщина

В Кiровоградськiй областi сили ППО вiдпрацювали по ворожим безпiлотникам.

Про це повiдомили в Кiровоградськiй ОВА.

«Пiд час повiтряної тривоги на Кiровоградщинi результативно вiдпрацювали оборонцi неба. Наслiдкiв не зафiксовано».

Повiтряна тривога тривала вночi понад годину.

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