На Росії школярів будуть навчати педагоги з Північної Кореї. Зокрема, таку практику запроваджують у Приморському краї.

Про це повідомляє незалежне російське ЗМІ ASTRA, передають «Новини України – НСН».

Вчителі з Північної Кореї, які володіють російською мовою, приїдуть до Приморського краю для навчання школярів регіону з корейської мови, повідомила прес-служба Приморського краю.

Також розглядається пропозиція щодо залучення школярів Центральної школи №1 Пхеньяну до програм роботи обдарованих дітей центру «Сіріус-Примор’я», Будинку наукових колаборацій ДФУ для вирішення спільних практикоорієнтованих завдань, – йдеться у публікації

На Росії школярів також відправляють в корейські табори

Також відомо, що у липні російська влада відправила на відпочинок до дитячого табору Північної Кореї «Сондовон» майже 250 дітей. Відвідування табору можливе лише у постійному супроводі північнокорейських гідів та лише групами.

Росіянин, який двічі побував у «Сондовоні» у 2015–2016 роках, розповів, що перебування в таборі супроводжувалося жорсткими обмеженнями на пересування та щоденними пропагандистськими заходами, включаючи співи гімнів на честь корейських лідерів та чищення їх пам’ятників. Дітям також показували мультфільм, де герої бомбили Білий дім США.

На Росії швидкими темпами готують своє населення до життя у ще більш тоталітарних умовах, ніж вони є там зараз.

Ще новини України і світу: Рада заборонила російську церкву: що тепер буде з УПЦ?