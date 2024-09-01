Меморіал: вбиті росією: Павло Козлов, 44 роки, Харківщина, серпень

Вбиті росією: Павло Козлов працював на олійному заводі, на який окупанти скинули одразу 5 бомб. Поруч не стало також колеги. У Павла залишилися дружина і син.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Павло Козлов

Життя Павла Козлова відібрала російська армія 15 серпня 2024 року, завдавши удару по Харківській області.

Одразу п’ять авіабомб ворог скинув на цивільне підприємство в селищі Приколотне, де виробляли олію. Поруч не стало колеги Павла, Миколи Пацакули. А внаслідок пожежі в цеху рафінації ще четверо чоловіків та дві жінки отримали поранення.

«Від початку повномасштабного вторгнення через близькість до кордону з Росією виробництво на заводі зупинено. У виняткових випадках працівники виходять до роботи лише задля усунення наслідків обстрілів, налагодження електрики, охорони території», – пояснили у компанії, де працювали загиблі

Павлові Козлову було 44 роки. Він – родом із Приколотного. Працював на тамтешньому олійноекстракційному заводі, де обіймав посаду оператора лінії наливної машини. Про нього відгукуються як про доброзичливого та життєрадісного чоловіка, надійного, працелюбного колегу.

«Він був дуже гарною та чуйною людиною, а ще – відповідальним працівником. Йому можна було доручити будь-яке завдання і він справлявся з кожним на відмінно. Спеціалістом справді був чудовим», – розповів його керівник Юрій Посохов «Паша був чудовим сімʼянином, гарним батьком і чоловіком. Нічого поганого про нього ніколи ми не чули. Тільки хороші спогади…», – додала знайома сімʼї Козлових Анна Кунаєва

У Павла залишилися дружина та син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/