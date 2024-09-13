13 вересня на фронті: на одному з напрямків окупанти атакували 64 рази

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот тридцять третю добу. Розповідаємо про ситуацію 13 вересня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

13 вересня на фронті: загальна ситуація

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням ракети Іскандер-М, а також 80 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБ. Крім цього, здійснив 4323 обстріли, з них 167 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Павлівка, Миронівка, Ободи, Річки, Мар’їне, Білопілля, Берестове, Федорівка, Торецьк, Іванопілля, Добропілля, Очеретине, Покровськ, Вугледар, Урожайне, Новодонецьке, Новоукраїнка, Павлівське, Новопокровка, Кам’янське, Степногірськ, Щербаки та Одрадокам’янка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари п’ятьма КАБами по цивільній інфраструктурі.

ворог чотири рази проводив штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари п’ятьма КАБами по цивільній інфраструктурі. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової.

за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед у бік Невського та Дружелюбівки.

ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед у бік Невського та Дружелюбівки. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського. По громаді населеного пункту Федорівка ворожа авіація завдала удару десятьма некерованими авіаційними ракетами.

українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського. По громаді населеного пункту Федорівка ворожа авіація завдала удару десятьма некерованими авіаційними ракетами. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та населеного пункту Ступочки.

окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та населеного пункту Ступочки. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак неподалік Неліпівки, Торецька та в районі Нью-Йорка.

ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак неподалік Неліпівки, Торецька та в районі Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була в районах Гродівки та Новогродівки.

наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була в районах Гродівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 64 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того ворог атакував у бік Олександрополя та Желанного Першого.

Сили оборони відбили 64 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того ворог атакував у бік Олександрополя та Желанного Першого. На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Водяного та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Водяного та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Роботиного, також завдали авіаударів по Кам’янському, Степногірську та Щербаках.

окупанти атакували в районі Роботиного, також завдали авіаударів по Кам’янському, Степногірську та Щербаках. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції шість разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

російські загарбники атакували наші позиції шість разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили понтонну переправу окупантів, пункт управління, один засіб ППО, вісім гармат на вогневих позиціях, 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили 18 танків, 48 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну РСЗВ, 80 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 631420 (+1220) осіб,

танків ‒ 8671 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48) од,

артилерійських систем – 18061 (+52) од,

РСЗВ – 1185 (+1) од,

засоби ППО ‒ 945 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80),

крилаті ракети ‒ 2591 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 24560 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 3071 (+10)

Дані уточнюються.

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