12 вересня на фронті: збили літак, кількість атак суттєво знизилася

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот тридцять другу добу. Розповідаємо про ситуацію 12 вересня на фронті, втрати окупантів, успіхи ЗСУ і масовану повітряну атаку.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Повітряна атака сьогодні

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 12 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 69-ти засобів повітряного нападу противника (станом на 9.00).

Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ – рф, Чауда – ТОТ Криму).

В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Станом на 9.00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота!

Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.

12 вересня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень. (Від ред.: це суттєво менше, ніж у попередні дні останнім часом, коли кількість зіткнень доходила до 200).

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів, застосувавши 16 ракет, 70 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 84 КАБ), здійснив 5028 обстрілів, 145 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іващенкове, Володимирівка, Біла Береза, Вільна Слобода, Кіндратівка, Яструбине, Смолине Сумської області; Семенівка, Миколаївка Чернігівської області; Куп’янськ Харківської області; Щербинівка, Олександропіль, Озарянівка, Дружба, Часів Яр, Миколаївка, Щурове, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне, Розівка, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області; Білогір’я Запорізької області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районах Гатища, Липців та Тихого.

ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районах Гатища, Липців та Тихого. На Куп’янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 штурмових дій окупантів в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового та Діброви.

наші війська відбивали 11 штурмових дій окупантів в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового та Діброви. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито одну атаку поблизу Виїмки.

Силами оборони відбито одну атаку поблизу Виїмки. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне.

ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 30 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.

наші захисники відбивали 30 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Загалом, ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Загалом, ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Вугледара. Противник успіху не мав.

окупанти здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Вугледара. Противник успіху не мав. На Оріхівському напрямку відбулося два, безуспішних для ворога боєзіткнення неподалік Малої Токмачки.

відбулося два, безуспішних для ворога боєзіткнення неподалік Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників.

втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 32 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили шість засобів ППО, три гармати на вогневих позиціях, одну станцію радіоелектронної боротьби, два засоби дистанційного мінування та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, дві РСЗВ, два засоби ППО, один літак, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 93 автомобілі та дві одиниці спецтехніки.

Про збиття літака ми писали тут: ВІДЕО МОМЕНТУ: над Чорним морем знищено російський Су-30СМ

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 630200 (+1270) осіб,

танків ‒ 8653 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 16955 (+17) од,

артилерійських систем – 18009 (+73) од,

РСЗВ – 1184 (+2) од,

засоби ППО ‒ 945 (+2) од,

літаків – 369 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15033 (+43),

крилаті ракети ‒ 2591 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24481 (+93) од,

спеціальна техніка ‒ 3061 (+2)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 11 вересня на фронті: на Придніпровському напрямку втрат позицій не допущено