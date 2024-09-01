1 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

1 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 1 вересня. День знань. Всесвітній день миру. Православні вшановують пам’ять святого преподобного Симеона Стовпника і матері його. Залишився 121 день до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 921 день повномасштабної війни в Україні.

1 вересня – яке сьогодні церковне свято

1 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Симеона Стовпника і матері його. Народився в кінці IV століття в Каппадокії (сучасна Туреччина) в родині благочестивих християн Сусотіона і Марфи. У віці 13 років, під час служби в храмі, він був глибоко зворушений заповідями Блаженств і вирішив присвятити своє життя Господу.

Симеон вступив до монастиря, де провів кілька років у суворих аскетичних подвигах. Згодом він оселився в пустелі, де жив у печері, а потім на стовпі, звідки й отримав своє прізвисько “Стовпник”. Він провів на стовпі 37 років, молячись і постуючи, і здобув славу святого, який зцілював душевні та тілесні хвороби.

Мати Симеона, Марфа, також шанується як свята. Вона була візантійською християнкою з Антіохії і підтримувала свого сина в його духовних пошуках. Після того, як Симеон покинув батьківський дім, Марфа протягом двох років шукала його, але зрештою прийняла його вибір і продовжувала молитися за нього.

1 вересня у світі

День знань

В світі не існує єдиної дати для початку нового навчального року — різні країни встановили для цього різний час. В Україні ж перший вересневий день знаменує не тільки настання осені — мільйони школярів і студентів саме тоді повертаються до навчальних закладів, щоб вчитися вже в наступному класі чи на наступному курсі.

Всесвітній день миру

Щороку 1 вересня у Німеччині відзначається Всесвітній день миру. День вшанування пам’яті мільйонів

Всесвітній день написання листів

Щороку 1 вересня у всьому світі відзначається День написання листів, який у 2014 році запровадив Річард Сімпкін.

Міжнародний день приматів

Міжнародний день приматів, що відзначається 1 вересня, – це щорічна подія, яка має на меті підвищити обізнаність про різні види приматів, що населяють нашу планету, а також на зусилля, спрямовані на захист цих неймовірних створінь.

Початок Церковного року (Новоліття)

1 вересня – надзвичайно важлива дата для православних віруючих. Саме в цей день вони відзначають Початок нового Церковного року, або Новоліття, який вираховується від початку створення світу. Щороку 1 вересня (14 вересня) віруючі люди йдуть до церкви, щоб просити Бога та всіх святих священного благословення на прийдешній рік.

А також у світі:

День Незалежності Узбекистану

Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера

День дельфінів Японії

1 вересня в Україні

День підприємця України

Починаючи з 1999 року у першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця.

Іменини 1 вересня

Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 1 вересня є топаз. Напівдорогоцінний камінь, який має природне походження. Здавна вірили, що топаз допомагає позбутися нічних жахіть, вилікуватися від безсоння та депресії.

Традиції, заборони, прикмети 1 вересня

У народі 1 вересня – свято Семен Літопроводець, Семенів день. Вважається, що осінь уже вступає у свої права, але перед цим дарує людям бабине літо. Із завершенням літа завершувався і рік, тож розпочиналося новоліття. Ми також розповідали, яке сьогодні свято в народному календарі та про звичаї і заборони цього дня.

У святих дня просять терпіння, духовних і фізичних сил, моляться про зцілення від важких захворювань. У день Новоліття також просять Бога про дарування благословення на рік, що почався.

За старих часів на Новоліття традиційно влаштовували гуляння і накривали щедрий стіл. День вважається сприятливим для переїзду, а у тих, хто зробить пропозицію або зіграє весілля 1 вересня, шлюб буде довгим і міцним.

З цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення: жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили: якщо 1 вересня дме вітер з півночі – до холодної осені, а з півдня – до теплої.

Ще прикмети 1 вересня

вранці похмуро — до дощової осені;

мухи почали сильно кусатися — погода зіпсується;

гуси відлітають вже в теплі краї — зима прийде рано;

тепла погода до теплої зими.

Що не можна робити 1 вересня:

Не можна думати про погане та скаржитися на життя.

Не слід злословити, лаятися.

Забороняється підмітати або пилососити.

1 вересня в історії

Визначні події

1819 — вперше поставлено на сцені Полтавського театру п’єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка».

1859 — Керрінгтон і Годжсон незалежно відкрили спалахи на Сонці

1919 — у ніч з 31 серпня на 1 вересня внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України було здано денікінцям під орудою генерала Бредова.

1939 — нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна в Європі.

1996 — в Україні запроваджено національну валюту — гривню.

2001 — покарання стратою в українському судочинстві замінено довічним ув’язненням.

2004 — у школі № 1 Беслана (РФ) було захоплено в заручники щонайменше 1200 дітей та дорослих. За офіційними даними, напад здійснювався 32 чеченцями. В результаті невдалої операції російських спецслужб загинуло майже 300 заручників.

2006 — у Криму почав працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR.

2008 — прем’єрний показ українського телевізійного мультсеріалу Легенди України.

2014 — Вихід українських сил з Луганського аеропорту під час Війни на сході України

Народилися 1 вересня

1741 — Жан-Бенуа Шерер (Йоган-Бенедикт), французький та німецький історик, автор першої в Західно-Європейській науці монографії з історії України (Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії). В Україні ця праця опублікована у 1944 році.

1899 — Ольга Басараб, українська громадська і політична діячка, організатор 1-ї жіночої чоти Легіону УСС, розвідниця, активістка УВО, зв’язкова полковника Євгена Коновальця.

1925 — Ігор Юхновський, український вчений, політик

1997 — Чон Чонгук, південнокорейський співак і танцюрист.

Померли 1 вересня

1971 — Михайло Покотило, український актор, режисер.

1982 — Гаскелл Каррі, американський математик і логік

Можливо, вам також буде цікаво: Церковний календар на вересень 2024 року: список свят

Наш Телеграм