Звільнили Херсон – як місцеві зустріли ЗСУ, що відбувається у місті, що каже влада

11.11.22 сталася подія, яку ДУЖЕ чекали всі в Україні, а особливо ті, хто перебував в окупації. Звільнили Херсон! Журналісти NNS зібрали інформацію, що відбувається у звільненому місті, як херсонці зустрічають ЗСУ та що каже влада. Сьогоднішні фото і відео з Херсона неможливо дивитися без сліз.

Отже, Херсон, який перебував понад вісім місяців під російською окупацією, знову повертається під контроль України. В центр міста зайшли частини ЗСУ. Про це повідомило вдень головне управління розвідки Міноборони.

Російських окупантів, які не встигли втекти, українські військові розвідники закликають здаватися в полон. У зверненні зазначається, що, як і очікувалося, після відступу основного угруповання російських військ з Херсона командування кинуло їх напризволяще. Російські командири закликають своїх підлеглих переодягатися в цивільний одяг та намагатися самостійно вибратися з Херсона. Але очевидно, що це не вдасться.

“Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти ЗСУ будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. У вас є єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон”, – наголошується у зверненні української військової розвідки.

Тим часом, у Херсоні, незважаючи на небезпеку, сотні місцевих жителів вийшли на вулиці з синьо-жовтими прапорами зустрічати українських воїнів-визволителів. Люди зустріли бійців Сил оборони України обіймами і скандуванням: “Слава ЗСУ!”.

“Сьогодні незламні херсонці знову змогли вийти на площу Свободи із прапорами України, як це було тоді, коли ворог захопив місто. Ці люди пройшли через страхи окупації та терору, але зберегли Україну в серці!” — написав у своєму Telegram перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.

В Херсоні триває зачистка після відступу російських загарбників, які штучно створили в місті гуманітарну кризу. Про це під час брифінгу сьогодні заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він підтвердив, що війська РФ перед відступом підірвали Херсонську ТЕЦ, розподільну станцію облерго і телецентр. Депутат підкреслив, що в місті складна ситуація з хлібом, пальним, електроенергії немає вже тиждень.

“Для роботи хлібозаводу, який працював у Херсоні, необхідна електроенергія… Ситуація гуманітарна дійсно складна. Окупант штучно довів цю ситуацію до критичного рівня”, – заявив депутат і додав, що в місті немає зв’язку, лише місцями з’являється слабкий мобільний інтернет.

У Херсоні ще можуть бути ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Також можливі обстріли звільненого міста з боку путінської армії. У зв’язку з цим херсонців закликають не втрачати пильності. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила начальниця об’єднаного командування “Південь” Наталя Гуменюк.

Але українцям дуже важко стримати радість. Соцмережі заповнені фото і відео з сьогоднішнього Херсона та Херсонської області, де місцеві теж не стримують своїх емоцій…

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З нагоди звільнення Херсона українці влаштували флешмоб – додають кавун до своїх емблем та фото у соцмережах.

До ініціативи долучились українські офіційні служби. Тепер кавунчики прикрашають сторінки ДСНС, Укрзалізниці, НАБУ, ДПСУ, Верховної Ради, Енергоатома, Укрпошти Нової Пошти тощо. Укрпошта анонсувала вихід нових марок і листівок. Крім того, на сторінках також красуються кавуни.

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