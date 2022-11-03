Херсон сьогодні прокинувся без триколору, також в області зникли деякі блокпости

Херсон сьогодні, 3 листопада, прокинувся без триколору, також в області зникли деякі ворожі блокпости. Про це пишуть ряд ЗМІ і Телеграм-каналів, передає NNS.

Зокрема про те, що з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації зник прапор загарбників, пише Український південь. Зняли триколори і з частини навчальних закладів, – повідомляють місцеві.

Також у місті немає кількох блокпостів, зокрема на Острові, який став одним із перших встановлених на початку окупації.

Крім того повідомляють про те, що армія РФ залишила свої блокпости в Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці.

«Браво!», – ось так реагують мешканці окупованого Херсона на відсутність на одному з блокпостів російських військових.

До чого готуються загарбники невідомо. Заяви колаборантів суперечливі. Так, зрадник Стрємоусов, який весь час запевняв, що Херсон ніхто віддавати не збирається, тепер заявив, що швидше за все російські частини перейдуть на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, теж повинні максимально швидко перебратися на лівий берег. Більше того, він говорить про евакуацію населення з частини населених пунктів на лівому березі.

Нагадаємо, і українські і іноземні військові аналітики раніше повідомляли, що навряд чи росіяни здадуть Херсон без бою. Навпаки, на їх думку, тут буде гаряче.

Можливо, все це якісь хитрощі росіян. Слідкуємо за ситуацією та віримо у ЗСУ.

Тим часом, ЗСУ знищили катер, яким окупанти переправлялись через Дніпро поблизу поблизу Антонівського мосту у тимчасово окупованому Херсоні.

Коли і як можуть звільнити Херсон від окупантів – прогнози експертів