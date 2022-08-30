«Звільнення 4-х сіл під Херсоном» – у ЗСУ звернулися до журналістів і місцевих мешканців

29 серпня у ЗМІ з’явилася інформація про звільнення 4-х сіл під Херсоном. Зокрема, про це повідомив американський телеканал CNN. У ЗСУ прокоментували інформацію, звернувшись до журналістів і місцевих мешканців на Херсонщині, передає NNS.

За словами речниці Оперативного командування “Південь”, у ЗСУ переживають за долю мешканців Херсонщини

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про звільнення на Херсонщині одразу 4 сіл. Про те, що населені пункти очистили від російських окупантів, повідомив американський телеканал CNN. Натомість українські військові не стали коментувати цю інформацію. Речниця оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк пояснила, чому.

Гуменюк повторила свою заяву, яку вона робила напередодні, що такі події, як контрнаступ, потребують довкола себе тиші.

“На відміну від компанії CNN, я дуже переймаюся долею тих людей, які проживають у цих населених пунктах і тих підрозділів, які ведуть за них бої, тому ми поки що нічого не підтверджуємо. Ми працюємо, як тільки буде можливість, ми обов’язково повідомимо”, — сказала вона.

Речниця також нагадала, що мешканцям усіх населених пунктів, що опиняються на лінії вогню необхідно за найменшої ж можливості евакуюватися. Гуменюк наголосила – бойові дії можуть зачіпати цивільних та житлові будинки, тому кожен має подбати про свою безпеку.

“Для тих, хто не має змоги евакуюватися, треба знайти більш-менш надійне укриття, підготувати запаси їжі і води хоча б на 3-4 дні, предмети першої необхідності і медикаменти. Це все для того, щоб вивільнення територій пройшло максимально нешкідливо для мирного населення”, — закликала Гуменюк.

Якою є оперативна обстановка на південних фронтах

Обстановка стабільно напружена, – повідомляє ОК «Південь».

Ворог продовжує бойові дії на тактичному рівні, намагається проводити ротацію підрозділів. Демонстрацію сили проводить за допомогою авіації. Протягом минулої доби 5 разів атакував наші позиції, але успіху не мав.

Натомість нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по 13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атаковано позиції протиповітряної оборони противника.

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжуючи виконувати вогневі завдання збільшили втрати ворога за добу на 82 рашиста та 30 одиниць техніки, серед яких зенітно-ракетна система С-300, 2 танки Т-72, 11 гаубиць «Мста-Б», 3️ реактивні системи залпового вогню “Град” та Ураган», важка вогнеметна система «Сонцепьок», самохідна артилерійська установка «Гіацинт-С», самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С» та 120 мм мобільний міномет, самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С», протитанкова керована ракета, 6 одиниць броньованої техніки та 3️ склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Окупанти влаштовуються до місцевих збирати полуницю на Херсонщині