Офіційно! ЗСУ звільнили П’ятихатки – це відкриває шлях на Василівку Запорізької області

ЗСУ звільнили П’ятихатки, що відкриває шлях на Василівку Запорізької області. Цю інформацію сьогодні, 19 червня, підтвердили офіційно. Заяву зробила заступниця міністра оборони України Ганна Малір, передає НСН.

ЗСУ звільнили П’ятихатки – з’явилося офіційне підтвердження

Про звільнення села П’ятихатки Маляр повідомила у Telegram. Офіційне підтвердження означає, що ЗСУ вдалося закріпитися у населеному пункті.

Таким чином, за словами заступниці міністра, на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено Новодарівку, Левадне, Сторожево, Макарівку, Благодатний, Лобковий, Ненудний, П’ятихатки.

Загалом підрозділи на таврійському напрямку просунулися у глибину супротивника до 7 км. Звільнена на півдні площа становить 113 км2, – наголосила Маляр

Вона додала, що активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.

Також OSINT-ресурс +DeepState+ зазначає , що зачистку П’ятихаток здійснює «одна з гірничо-штурмових бригад».

Скрін з онлайн-мапи військових дій deepstatemap – П’ятихатки звільнено

Зазначимо, про те, що їм довелося залишити П’ятихатки, окупанти повідомляли ще декілька днів тому. Вони зазначали, що там були важкі бої і вони вирішили «відступити на більш вигідні позиції».

Також про звільнення села інформували деякі аналітики.

Захоплення П’ятихаток дозволить Силам оборони розширити плацдарм та розпочати просування до Василівки Запорізької Області. До неї від П’ятихаток по прямій трохи більше 13,5 км.

Видання РІА-Мелітополь повідомляє, що під Василівкою зараз точаться запеклі бої. Окупанти звозять до Мелітополя трупи військових автобусами.

Особливо жвавий рух окупантів жителі Мелітополя спостерігали вчора вечорі зі стороні Запоріжжя. Як відомо, під Василівкою точаться запеклі бої. Близько 21.00 в місто буквально залетіли, а не заїхали дві швидкі і за ними два автобуси. Один автобус поїхав у морг вигружати двохсотих. А другий – у колишній дитячий санаторій, який окупанти перетворили на свій шпиталь, – йдеться у повідомленні

До речі! Під П’ятихатками ліквідовано заступника командира батальйону «Шторм.Осетія» разом з купою його посіпак – знищено цілий батальйон.

Російські пропагандисти пишуть, що його підрозділ потрапив до оточення у П’ятихатках:

«Вирішили стояти до останнього. У результаті майже весь батальйон загинув», – пишуть пропагандисти

Що відбувається на інших напрямках фронту

Інформуючи про ситуацію на фронті, Ганна Маляр також повідомила, що на сході ворог докладав чимало зусиль, аби зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку. Перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів.

Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, разом з тим тривали бої – відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках.

Ворог продовжував минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Жодного метра землі на цих напрямках Україна не втратила завдяки професійності та мужності наших бійців.

За минулий тиждень на сході противник здійснив більше ніж 5800 обстрілів та використав 277.022 боєприпаси.

За минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора.

Також нашими силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.

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