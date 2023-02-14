ЗСУ збили два літаки, у тому числі «пригожинський», а у Москві мобілізують науковців – війна в Україні 14 лютого

Повномасштабна війна в Україні 14 лютого триває вже триста п’ятдесят шосту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України. Водночас, наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зазнає значних втрат. Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони.

За минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка – Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки російських військ. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Вовківка, Білокопитове, Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Вовчанськ і Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Іванівка, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ на Донеччині.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них – Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка і Нікополь – Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник вчергове обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії цивільні об’єкти Херсона, а також Антонівку Херсонської області.

Що відбувається в армії противника

Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов’язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер, тощо.

Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі.

У москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізацї стосовно науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту «Полюс», який є провідним науковим центром росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.

Від редакції: один із збитих літаків – саме та «пташка», сидячи в якій головний вагнерівець Пригожин викликав Зеленського на дуель і погрожував наступом на Дніпро.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів.

Війна в Україні 14 лютого: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 139080 (+740) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3286 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6500 (+8) од,

артилерійських систем – 2299 (+9) од,

РСЗВ – 466 (+1) од,

засоби ППО ‒ 234 (+0) од,

літаків – 298 (+2) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4),

крилаті ракети ‒ 857 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5155 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 218 (+1).

Дані уточнюються.

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