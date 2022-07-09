ЗСУ влаштували окупантам «м’ясорубку» на півдні: рекордні втрати росії

ЗСУ влаштували окупантам «м’ясорубку» на півдні, зафіксувавши за минулу добу рекордні втрати росії. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь», передає NNS.

Обстановка на півдні складна, але контрольована силам оборони. Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Нових ударних угруповань не створює, переважно дотримується тактики контрбатарейної боротьби.

Однак, на Херсонщині, в районі Князівки та Ольгіного противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не мав. Отримавши відсіч, ретирувався.

Ольгіне і Князівка на мапі

Протягом минулого дня ракетні та авіаційні удари продовжувалися як вздовж лінії зіткнення, так і по тилових районах.

Парою Ка-52 було атаковано околиці Білої Криниці та з важкої артилерії обстріляно Велику Костромку Херсонської області. Критичних руйнувань та постраждалих нема.

На Миколаївщині в результаті ранкового обстрілу руйнувань зазнали станція техобслуговування в Висунську, будівля школи й сусідні житлові будинки в Березнегуватій, приватні будинки, побутові складські приміщення й дворові гаражі в Новосеменівці. При цьому ворог використовує для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під заряджання розривними снарядами із збільшеною осколково-уражуючою дією. Втрат серед місцевого населення нема.

Пізно ввечері ворог вкрив «Градом» Червоногригорівку на Дніпропетровщині, гативши з іншого берега водосховища. Інформація про руйнування і жертви уточнюється (від ред. – станом на ранок, згідно повідомлень Дніпропетровської ОВА, жертв і руйнувань немає).

Двічі за день парами наших штурмовиків нанесено удар по скупченню противника в районі Снігурівки.

Загалом за добу, за підсумками нанесення вогневих уражень ворогу нашими підрозділами забезпечено втрату: 1194 рашистів та 42 одиниці техніки, серед яких 2 РСЗВ «Град», 2 командно-штабні машини, 4 зенітних гарматно-ракетних комплекси «Панцир-С1», 1 ппуско-зарядна установка зенітно-ракетного комплексу «Бук-М2», 6 самохідних гаубиць типу «Акація», 2️26 одиниць автомобільної техніки, 1 беспілотник-розвідник «Орлан-10» та 3 склади з боєприпасами.

На Одещині штормове море принесло до узбережжя та в Дністровський лиман 2 морські міни. Завдяки пильному спостереженню та оперативному реагуванню, обидві міни було знищено силами підривної команди Військово-Морських Сил.

Із погіршенням погоди, роздуванням в Чорному морі шторму, вороже корабельне угруповання скорочене майже вдвічі. На варті залишились 2️ надводних та 1️ підводний ракетоносій і 3 вдк. Напоготові 2️0 крилатих ракет типу «Калібр».

Загрози ракетних та авіаційних ударів, артилерійських обстрілів і роботи ДРГ залишаються високими як для лінії зіткнення, так і для тилових районів. Ворог також продовжить тиснути і психологічно за допомогою вкидів і фейків.