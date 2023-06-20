ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку: противник втратив понад 5 рот і купу техніки за добу

ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський, передає НСН,

Зазначається, що тільки за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становили понад п’ять рот. Знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника. А саме:

13 танків,

7 БМП,

БТР,

БпЛА «Supercam»,

БпЛА «Shahed-136»,

4 гаубиці 2С19 «Мста-С»,

гаубиця 2А65 «Мста-Б»,

зенітний ракетний комплекс «Бук»,

2 протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра»,

РЛС «Зоопарк»,

важка вогнемета система «Сонцепек».

Також знищено 5 місць зберігання боєприпасів супротивника.

Зазначимо, що у Генштабі повідомляють про успіх ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

«Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівне та Новоданилівка – Роботино українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – повідомив представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов

На відео нижче гарно палає ворожа техніка. Запис оприлюднили військові.

ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку, нищать живу силу і техніку ворога: відео

Ще новини України: Де ЗСУ наступають, а де обороняються: ситуація на фронті 20 червня