Український контрнаступ: де просунулися ЗСУ і що звільнили (мапа)

Український контрнаступ триває. Точаться важкі бої на різних ділянках фронту. На жаль, є тяжкі втрати. Але наші Захисники метр за метром відвойовують рідну землю. Де просунулися ЗСУ за останні дні, інформує, проаналізувавши поважні джерела, медіа Украина Сейчас, передає НСН.

ЗСУ просунулися на Бахмутському та Запорізькому напрямках, – такий висновок можна зробити на основі даних Генштабу, DeepState та ISW.

Загальна площа звільненої території на Бахмутському напрямку становить 7,51 кв. км.

За даними Генштабу ЗСУ, за три дні Сили оборони просунулися на деяких напрямках від 200 м до 1,4 км та звільнили близько 3 кв. км.

На Бердянському напрямі бої продовжуються в районі села Макарівка. Також тривають бої в районі сіл Новоданилівка та Новопокровка, – зазначили у Генштабі

В ISW також підтверджують, що українські сили продовжували контрнаступ щонайменше на трьох напрямках і 13 червня ще трохи просунулися вперед. Мова про Донецьку та Запорізьку області.

Нагадаємо, 12 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед. Все це відбулося в рамках наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах.

“Просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території, взятої під контроль, становить 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне”, – йдеться у повідомленні Маляр

На фото: Сторожове у Донецькій області, яке тепер під українським прапором. Українська морська піхота у звільненому селищі. Цікавий факт. Фото зроблено на фоні дачі (будинок праворуч) Сергія Дубинського з позивним «Похмурий», який причетний до збиття малазійського Boeing MH17 на Донбасі у 2014 році.

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