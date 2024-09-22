ЗСУ просунулися на двох напрямках, але росіяни вже у центрі Торецька і мають успіхи на інших ділянках

ЗСУ просунулися на двох напрямках, але росіяни, на жаль, мають більше успіхів станом на 22 вересня.

Про це повідомляють аналітики DeepState та ISW, передають «Новини України – НСН».

ЗСУ просунулися на двох напрямках

Аналітики моніторингового проєкту DeepState 22 вересня оновили свою карту та зафіксували успішні дії українських сил на Донеччині, де вдалось відновити позиції біля села Залізнянське Донецької області.

Крім того, українські військові просунулись поблизу Камишовки на Курщині. “Сили Оборони України відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки”, — йдеться у звіті DeepState.

Росіяни продовжують наступ і мають успіхи

Також на картах DeepState вказано просування армії РФ, яке відбулось поблизу кількох населених пунктів.

“Ворог просунувся біля Кругляківки, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці”, — повідомили у звіті DeepState

Окупанти вже у центрі Торецька

ЗСУ успішно відбивають механізовані штурми противника із залученням значної кількості техніки. Водночас зафіксовано просування російських військ поблизу Липців, Куп’янська, Кремінної, Торецька, а також у Курській області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, на Харківщині російські сили незначно просунулися біля Липців та Вовчанська. Геолокаційні дані, опубліковані 20 вересня, показують, що війська РФ зайняли позиції в дачному районі на захід від села Глибоке. Українські сили на цьому напрямку виявили два російських мотоцикли, які намагалися дістатися до передових позицій 11-го танкового полку РФ, але підірвалися.

Також стало відомо, що на Харківському напрямку російське командування залучило підрозділи чеченських бойовиків “Ахмат”. Зазначається, що їхня роль полягає у примушенні російських солдатів до активного наступу, зокрема через жорсткі методи, такі як застосування покарань і навіть страти.

На Луганщині 21 вересня війська РФ, ймовірно, захопили село Кислівка на південний схід від Куп’янська та продовжують атакувати у районі Невського. За геолокаційними даними, окупанти просунулися на захід від села Кислівка, що свідчить про можливе захоплення населеного пункту. Однак присутність російських військ у Невському ще не підтверджена.

Бої також тривають у північній частині Макіївки та навколо інших населених пунктів на захід від Кремінної, зокрема поблизу Синьківки, Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової.

Окрім того, ворог продовжує наступальні операції на Донеччині. 20 і 21 вересня окупанти атакували позиції ЗСУ на південний схід від Сіверська, в районі Вимки та Часового Яру, але без успіхів. Також російські війська намагалися прорватися поблизу Калинівки, Іванівського та Андріївки.

За даними українських військових, російська піхота на цих напрямках використовує баггі, мотоцикли та всюдиходи через значні втрати важкої техніки. Попри спроби окупантів, просунутися далі вони не змогли.

Геолокаційні кадри також показують незначне просування росіян у Торецьку, зокрема на центральних вулицях міста. Проте підтверджених значних успіхів на цьому напрямку немає.

На півдні, у Запорізькій та Херсонській областях, тривали активні бойові дії. Війська РФ продовжували атаки в районах Гуляйполя, Роботиного, Лобкового та Малої Токмачки. За даними російських джерел, російська ППО збила дві українські керовані авіабомби поблизу окупованого Токмака.

На лівому березі Херсонщини також тривають позиційні бої. Російські сили намагаються утримати свої позиції, одночасно проводячи локальні наступи.

Ще новини України: 22 вересня на фронті: у ворога шалені втрати, але ситуація складна