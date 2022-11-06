Сотні загиблих: під Макіївкою знищено батальйон мобілізованих з Воронезької області – ЗМІ

Під Макіївкою знищено батальйон мобілізованих з Воронезької області. Кількість ліквідованих «мобиків» може перевищувати 500 осіб. Про це пише Телеграм-канал «Верстка», спираючись на дані, отримані від російських військовослужбовців, яким вдалося вижити, та їх рідних, передає NNS.

Нагадаємо, останнім часом Генштаб ЗСУ повідомляє про дуже великі втрати окупантів на фронті. Цифри доходять до 1000 вбитих росіян за добу. У росії на офіційному рівні, звісно, не визнають таких втрат. Але в місцевих Телеграм-каналах і деяких ЗМІ відповідна інформація вже почала з’являтися.

Про втрати серед мобілізованих внаслідок обстрілу на лінії зіткнення під Макіївкою у Сватівському районі Луганської області «Верстці» розповів один із військовослужбовців, що вижили, Олексій Агафонов. За його оцінкою, кількість загиблих може перевищувати 500 людей.

Командир батальйону мобілізованих, які проходили підготовку у військовій частині 2079, обіцяв, що військових привезуть до району Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони вступлять до лав «територіальної оборони», розповів Агафонов. Однак у ніч з 1 на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення та наказали окопуватись та утримувати лінію оборони.

«Нас викинули біля посадки, сказали окопуватись, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл — артилерія, «гради», міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли. У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватись, але нас одразу виявляли коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілих 29, ще 12 поранено, решту — все», — розповів Агафонов.

Про сотні загиблих «Верстці» розповіла дружина іншого мобілізованого — Злата.

‘Загиблих, звичайно, більше половини’, – каже вона з посиланням на чоловіка.

Агафонов також додав, що до цього на даних позиціях розбили як мінімум ще один батальйон з мобілізованих. Агафонов розповів, що бачив десятки трупів, у деяких «навіть стирчать із кишень військовики».

«По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут у Луганській області на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники та добровольці, а на передку мобілізовані», – розповів Агафонов.

За його словами, місцеві та контрактники не хочуть воювати, а до району Сватового звозять мобілізованих з усієї росії, щоб закривати проломи в обороні. У Сватовому, куди після обстрілу відступили ті, хто вижив, з батальйону Агафонова, «ходять групи від 2 до 5 осіб» з інших розбитих батальйонів.

«Тут повна плутанина і роздрай. Усіх, хто вижив і знову прибув, групують у нові батальйони і закидають на передок, щоб закрити лінію оборони», – каже окупант.

За його словами, українці зачистили усю територію, де воювали мобілізовані.

Інформацію «Верстці» також підтвердила дружина ще одного мобілізованого, що вижив, — Людмила Чорних.

«Він зателефонував мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл і вони з Краснодона якимось чином дісталися Сватового, де зараз ховаються. Вони зараз бояться кудись іти, навіть до блокпоста бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять допомоги», – розповіла Черних.

Родичі кількох мобілізованих, які потрапили під обстріл, у суботу 5 листопада влаштували схід біля будівлі воронезької прокуратури, вимагаючи розповісти їм правду про долю близьких.

«По телефону нам кажуть, що наші сини живі, здорові та навіть виконують військовий обов’язок. Які до дідька живі та здорові, коли їх там усіх повбивало?», — розповіла Оксана Холодова, мати військовослужбовця Андрія Холодова

Дружина іншого мобілізованого — Ганна — сказала «Верстці», що мобілізовані, які вижили, просять, щоб їх відпустили додому.

«Вони зараз просять про допомогу, щоб їх просто випустили. Вони зараз не можуть там бути, їм страшно. Їх там бомблять. Ні начальства, нікого там нема. Ми хочемо, щоб це стало відомо всім, як вчинили з ними. Їх кинули як кошенят, без підготовки, нічого. А у нас із чоловіком донька, їй півтора роки», — розповіла Ганна.

Знищено батальйон мобілізованих – родичі записали звернення

Мобілізований із Воронезької області Микола Воронін, який також опинився під обстрілом у районі Макіївки, підтвердив «Верстці» інформацію про знищення цілого батальйону

«Все, що сказав Агафонов, це все правда. Ми з ним були весь час, окопи поруч копали. Загиблих дуже багато, двохсоті лежать скрізь, у полях, по посадках, дуже багато хлопців полегло, відривало руки, ноги. Можу підтвердити. Нас коли виставляли на останню точку, нас залишалося 32, але вийшли ми звідти тільки 12 і всі поранені або контужені. Нас відправляли разом із Агафоновим весь батальйон, 1-2 числа ми були під Макіївкою. Вночі нас поставили на точки, сказали копати, лопат не було, копали багнетами, потім як почало світати, вся посадка… двохсотими, лопатками витягували і тупо копали мало не могили собі. Я отримав поранення в області ліктя наскрізне, зараз мене везуть до шпиталю», – розповів Воронін.

‘Верстці’ вдалося підтвердити його особистість, Воронін був мобілізований 13 жовтня у Воронезькій області. Фотографія його військового квитка є у розпорядженні редакції, – запевняють журналісти.

Зазначимо, що деякі інші ворожі Телеграм-канали повідомляють про великі проблеми росіян під Павлівкою на Донбасі, натякаючи на те, що там ситуація аналогічна – кількість загиблих окупантів величезна.

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