«Жирна бавовна» в Мелітополі і Кадіївці: сотні «підсмажених» окупантів – що відомо (фото, відео)

В Мелітополі на Запоріжжі і в Кадіївці на Луганщині увечері 10 грудня було спекотно. Тут знову палили де прийдеться, і в результаті – сотні «підсмажених» окупантів. НСН зібрала всю інформацію про події, доступну на цей момент.

“Бавовну” в Мелітополі російські пропагандисти намагалися видати за удар по цивільних, але…

Отже, увечері у суботу, 10 грудня, в окупованому Мелітополі лунали потужні вибухи. Було завдано ударів по місцях скупчення окупаційної армії РФ.

Про вибухи у східній частині міста мелітопольські пабліки почали писати близько 7-ї вечора суботи. Вони відзначали високу активність окупантів та машин швидкої допомоги.

Невдовзі інформацію підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, під ударом виявилася будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку російські війська захопили ще кілька місяців тому і перетворили на «лігво для своїх збіговиськ».

Пізніше стало відомо, що була атакована ще й база відпочинку, де розташовувалися російські війська.

Російські пропагандисти одразу ж почали повідомляти, що «ЗСУ вдарили по цивільній базі відпочинку, де мирно спали (о 20:00!) звичайні громадяни.

Але незабаром до мережі було злито відео з місця події, яке довело, що російська пропаганда вкотре розповсюдила фейк. Відео зняв російський окупант із сильним кавказьким акцентом.

Він показав палаючі уламки будівлі, тіла загиблих та поранених товаришів по службі. Росіянин перебував у шоковому стані.

«Ось живий! Ось ще живий, я так думаю. Дайте знеболююче! Тут таке місце було чудове! Все рознесло! – говорив він за кадром.

Попередньо працював за місцем скупчення окупантів український HIMARS.

Ближче до півночі мер Федоров підбив підсумки атаки. Посилаючись на місцеві джерела, він повідомив, що під час удару «підсмажилися» близько 200 російських військових.

«Поранених орків везуть до лікарень Криму, бо до мелітопольських уже немає місць. «Швидкі» їдуть із різних частин Мелітополя – не лише зі східної, де горить, а й із південної сторони. Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі ‘швидкі’ повертають до моргу. Як то кажуть, у добрий шлях», – написав міський голова..

Сьогодні у ЗОВА підтвердили, що у тимчасово окупованому Мелітополі ЗСУ вдарили по ворожих об’єктах. За уточненими даними, до 150 окупантів отримали поранення.

Як з’ясувалося, 50 із них доправили до лікарень Мелітополя. Раніше мер Іван Федоров заявляв, що поранених рашистів також повезли до лікарень Криму. Інформація про кількість убитих російських військових уточнюється.

Що відбувалося у Кадіївці

Тим часом російські пропагандисти повідомляють, що в Кадіївці на Луганщині було завдано удару по готелю “Гостьовий дім Жданова”, де члени ПВК “Вагнер” облаштували базу.

Інформацію про “приліт” підтверджує український телеграм канал “Донбас Оперативний”.

В окупантів у місті Кадіївка, що на Луганщині, спалахнула пожежа. Вороги кажуть, що нібито ЗСУ вдарили з реактивної артилерійської системи HIMARS, – йдеться у повідомленні.

Відповідну інформацію та кадри почали поширювати в місцевих телеграм-каналах, а також прокоментувала загарбницька так звана “влада”. За їхніми даними, на Луганщині вдарили по вагнерівцях.

Телеграм-канал “Всевидюче ОКО. Україна” повідомив, що прилетіло в штаб ПВК “Вагнер”. На опублікованих фото видно, що так званий штаб окупантів зазнав значних руйнувань.

За даними ЗМІ, жили росіяни в готелі “Гостьовий будинок Жданова”.

Російські телеграм-канали написали, що так званий “співробітник мерії” заявив, що вдарили по центральній частині міста Стаханов (так окупанти й далі називають Кадіївку).

“Потрапляння було в приватний готель, він у районі центрального ринку. Зараз він не працював. На місці працюють рятувальники, розбирають завали”, – сказав “співробітник мерії”.

Російські пропагандисти теж прокоментували інцидент.

Зокрема, заявили, що будівля готелю зруйнована і це трапилось нібито через “удар ЗСУ з реактивної системи залпового вогню HIMARS”. Втім, наші військові дану подію ще не коментували.

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