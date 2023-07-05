«Жирна бавовна» на окупованій Донеччині: палало у Макіївці, Горлівці і Донецьку (відео)

«Жирна бавовна» на окупованій Донеччині сталася увечері 4 липня. Гарно палало у Макіївці, Горлівці і Донецьку, передає НСН, посилаючись на низку джерел. У перелічених містах прогриміли потужні вибухи.

У вівторок, 4 липня, на території тимчасово окупованої Макіївки Донецької області було знищено склад боєприпасів Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив офіційний Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних Сил України.

Автори публікації зазначили, що причиною вибуху на ворожому складі стала ефективна робота українських військових.

Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці, — заявили у СтратКомі ЗСУ

Окупанти традиційно заявляють про «удари по цивільним об’єктам» і велику кількість постраждалих мирних мешканців.

А також традиційно вони розміщують боєприпаси і техніку у житлових кварталах. Відео «бавовни», оприлюднені у мережі, не залишають сумнівів у тому, що внаслідок влучання у Макіївці детонував склад з боєприпасами.

Відео моменту підриву складу боєприпасів у Макіївці від ТГ-каналу donetchanyn

Також телеграм-канал donetchanyn оприлюднив уточнене місце прильоту і розповів подробиці.

За даними цього моніторингового каналу, у внутрішньому дворі недобудованих багатоповерхівок окупанти зберігали велику кількість БК, особливо до БМ-21 «Град». Після влучання БК продовжував детонувати близько 3 годин.

Від вибухової хвилі винесло вікна на відстані до 3 км. Окупанти продовжують розповідати, що метою обстрілу була друга лікарня.

Дуже «доречно» розгортати склади серед жилих кварталів, – констатує donetchanyn

Ще відео з Макіївки

У Горлівці теж вчора було гаряче. Зафіксовано два майже синхронні прильоти. ЗСУ, ймовірно, потрапили до одного зі складів противника.

У пабліках Донецька пишуть, що ракети також влучили по території окупованого обласного центру. Стовп густого чорного диму було добре видно з центру міста.

У Генштабі ЗСУ поки не робили заяв про ситуацію в Донецьку, Макіївці та Горлівці.

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