Зґвалтування доньки – на Житомирщині винесли вирок

Касаційний кримінальний суд відхилив касаційну скаргу на вирок, згідно з яким чоловіка засудили за розбещення та зґвалтування доньки. Про це інформує Офіс генпрокурора , повідомляють Новини України – НСН .

Чоловік, який став вдівцем та залишився з двома дітьми, проживаючи в будинку своєї матері, вчиняв розбещення та зґвалтування своєї п’ятирічної доньки, використовуючи її безпорадність.

Він рішуче відкидав звинувачення у насильстві над дитиною та вигадав історію про те, що його донька на нього наклепала, але докази повністю спростували його версію. Зловмиснику було призначено покарання у вигляді 14 років ув’язнення.

Касаційний кримінальний суд відмовив у задоволенні касаційної скарги про скасування вироку, яким чоловіка визнали винним у розбещенні та зґвалтуванні дитини