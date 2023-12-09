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Зеленський підписав 4 закони, необхідні для вступу України в ЄС
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Зеленський підписав 4 закони, необхідні для вступу України в ЄС

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Зеленський підписав 4 закони, необхідні для вступу України в ЄС
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додаток НСН

Зеленський підписав 4 закони, необхідні для вступу України в ЄС. Про це НСН повідомляє з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Президент Володимир Зеленський 8 грудня, підписав чотири важливі євроінтеграційні закони

За даними Железняка, президент підписав такі закони:

  • 10203-1 – збільшення на 300 людей склад НАБУ;
  • 10262 – можливість НАЗК перевіряти майна набуте до публічної служби;
  • 10288-1 – щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;
  • 10060 – про незалежність САП.

За словами Железняка, за збільшення штату НАБУ на 300 осіб у другому читанні проголосувало 332 нардепи, за можливість перевірки Національним агентством із запобігання корупції майна чиновників, придбаного до служби – 308 депутатів, а 317 нардепів підтримали документ про нацменшини.

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