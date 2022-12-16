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Через ракетну атаку в Україні затримуються 17 поїздів: список

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Через ракетну атаку в Україні затримуються 17 поїздів: список
Національна служба новин - NNS

Через ракетну атаку в Україні виникли проблеми на залізниці. Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена, передає НСН.

Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах прямуватимуть під резервними тепловозами.

Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах,звертаються до пасажирів.

Посадка та висадка триває через підземні переходи.

Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів Укрзалізниці прямують із затримками на понад 30 хвилин.

Важливо:

  • жоден поїзд далекого сполучення не скасовано!
  • як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу – довеземо наступним із тим же квитком!
  • резервні тепловози миттєво виведені в роботу і підстраховують на знеструмлених ділянках
  • вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях
  • усі “Фортеці незламності” у готовності.

Через ракетну атаку в Україні затримуються 17 поїздів: список

Через ракетну атаку в Україні затримуються 17 поїздів

Список поїздів, які затримуються:

  • №45/46 Ужгород — Харків +1:46
  • №111/112 Київ — Ізюм +1:40
  • №149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20
  • №31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18
  • №21/22 Трускавець — Харків +1:17
  • №707/708 Київ — Чернігів +1:17
  • 15/16 Рахів — Харків +1:15
  • №93/94 Хелм — Харків +1:15
  • №131/132 Дніпро — Львів +1:13
  • №119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11
  • №721/722 Київ — Харків +1:10
  • №731/732 Київ — Дніпро +1:07
  • №725/726 Харків — Київ +1:07
  • №715/716 Перемишль — Київ +1:01

По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі слідуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин.

Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.

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