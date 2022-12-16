Через ракетну атаку в Україні виникли проблеми на залізниці. Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена, передає НСН.

Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах прямуватимуть під резервними тепловозами.

Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах, – звертаються до пасажирів.

Посадка та висадка триває через підземні переходи.

Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів Укрзалізниці прямують із затримками на понад 30 хвилин.

Важливо:

жоден поїзд далекого сполучення не скасовано!

як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу – довеземо наступним із тим же квитком!

резервні тепловози миттєво виведені в роботу і підстраховують на знеструмлених ділянках

вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях

усі “Фортеці незламності” у готовності.

Через ракетну атаку в Україні затримуються 17 поїздів

Список поїздів, які затримуються:

№45/46 Ужгород — Харків +1:46

№111/112 Київ — Ізюм +1:40

№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20

№31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18

№21/22 Трускавець — Харків +1:17

№707/708 Київ — Чернігів +1:17

15/16 Рахів — Харків +1:15

№93/94 Хелм — Харків +1:15

№131/132 Дніпро — Львів +1:13

№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11

№721/722 Київ — Харків +1:10

№731/732 Київ — Дніпро +1:07

№725/726 Харків — Київ +1:07

№715/716 Перемишль — Київ +1:01

По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі слідуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин.

Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.

Масована ракетна атака на Україну 16 грудня – усе, що відомо