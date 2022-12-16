Через ракетну атаку в Україні виникли проблеми на залізниці. Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена, передає НСН.
Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах прямуватимуть під резервними тепловозами.
Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах, – звертаються до пасажирів.
Посадка та висадка триває через підземні переходи.
Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів Укрзалізниці прямують із затримками на понад 30 хвилин.
Важливо:
- жоден поїзд далекого сполучення не скасовано!
- як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу – довеземо наступним із тим же квитком!
- резервні тепловози миттєво виведені в роботу і підстраховують на знеструмлених ділянках
- вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях
- усі “Фортеці незламності” у готовності.
Через ракетну атаку в Україні затримуються 17 поїздів
Список поїздів, які затримуються:
- №45/46 Ужгород — Харків +1:46
- №111/112 Київ — Ізюм +1:40
- №149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20
- №31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18
- №21/22 Трускавець — Харків +1:17
- №707/708 Київ — Чернігів +1:17
- 15/16 Рахів — Харків +1:15
- №93/94 Хелм — Харків +1:15
- №131/132 Дніпро — Львів +1:13
- №119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11
- №721/722 Київ — Харків +1:10
- №731/732 Київ — Дніпро +1:07
- №725/726 Харків — Київ +1:07
- №715/716 Перемишль — Київ +1:01
По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі слідуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин.
Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.
Масована ракетна атака на Україну 16 грудня – усе, що відомо